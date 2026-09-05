Gia Lai: Huy động 219 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân buôn Jứ chuyển về nơi ở mới

(GLO)- Chiều 4-9, UBND xã Ia Tul phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân hỗ trợ người dân buôn Jứ di dời nhà cũ, xây dựng nhà mới tại khu tái định cư để chủ động phòng - chống thiên tai.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo UBND xã Ia Tul cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ.

219 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân buôn Jứ chuyển về nơi ở mới. Ảnh: Hoàng Hoài

Dự án khu tái định cư Ia Tul có quy mô gần 22 ha, được quy hoạch làm nơi ở mới an toàn cho 207 hộ dân buôn Jứ - khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt.

Trong đó, dự án gồm 55 hộ được xây nhà mới và 152 hộ di dời nhà cũ. Đến nay, 32/55 căn nhà xây mới đã hoàn thành và khoảng 30 căn nhà cũ đã được người dân tháo dỡ để chờ vận chuyển.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hoài

Để hoàn thành việc đưa toàn bộ các hộ dân đến nơi ở mới trong tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 219 cán bộ, chiến sĩ cùng hệ thống xe cẩu, xe tải phối hợp với địa phương và khoảng 20 xe vận chuyển miễn phí từ các tổ chức, cá nhân.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho biết: Lực lượng quân đội được chia làm 2 nhóm: 1 nhóm thực hiện tháo dỡ, sửa chữa nhà hư hỏng tại nơi ở cũ; nhóm còn lại hỗ trợ đào móng, dựng nhà, làm công trình phụ, hàng rào tại khu tái định cư. Cán bộ, chiến sĩ sẽ bám sát địa bàn từ tháng 9 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ với quyết tâm giúp bà con sớm có nơi ở ổn định.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai hỗ trợ người dân buôn Jứ di dời nhà. Ảnh: Hoàng Hoài

Đại diện lãnh đạo UBND xã Ia Tul cho hay: Việc di dời 207 hộ dân vùng ngập lụt là chủ trương đúng đắn, nhân văn và nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Xã sẽ đảm bảo điều kiện ăn ở cho lực lượng vũ trang trong thời gian làm nhiệm vụ.