Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng ủy phường Thống Nhất trao tặng huy hiệu Đảng cho 375 đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 4-9, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2-9-2026 cho 375 đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

dang-uy-phuong-thong-nhat-trao-tang-huy-hieu-dang-cho-375-dang-vien.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Trần Thị Hồng Nguyệt trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: Bá Bính

Theo Quyết định số 1191-QĐ/TU ngày 13-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đợt 2-9, Đảng bộ phường Thống Nhất có 375 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 22 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 316 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 23 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

trao-huy-hieu-co-cac-dang-vien-45-nam-tuoi-dang.jpg
Đảng bộ phường Thống Nhất có 22 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Thị Hồng Nguyệt chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng thời khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên qua nhiều năm.

Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực truyền đạt kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Tin tức

(GLO)- Sáng 30-8, Đảng ủy xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 28 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Lành - Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Krái.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Gia Lai

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 29-8, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã đến dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 2-9-2026) cho các đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

Tin tức

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại nơi thờ Bác ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku); dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chính trị

(GLO)- Sáng 26-8, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về tập trung công tác chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2% trở lên. 

ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân

Tin tức

(GLO)- Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 21-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đề nghị hoàn thiện chính sách đất đai, chú trọng bảo đảm sinh kế cho người dân, quản lý không gian ngầm...

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Thời sự

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Tại phường Hội Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku vừa tổ chức Hội thảo khoa học Di tích “Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979”.

null