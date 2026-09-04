Đảng ủy phường Thống Nhất trao tặng huy hiệu Đảng cho 375 đảng viên

Bí thư Đảng ủy phường Trần Thị Hồng Nguyệt trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: Bá Bính

Theo Quyết định số 1191-QĐ/TU ngày 13-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đợt 2-9, Đảng bộ phường Thống Nhất có 375 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 22 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 316 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 23 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ phường Thống Nhất có 22 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Thị Hồng Nguyệt chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng thời khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên qua nhiều năm.

Bí thư Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực truyền đạt kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.