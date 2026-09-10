Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026

Tổng thống Putin khẳng định giải thưởng là sự ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Lâm trong việc tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, chiều tối 9/9 (giờ địa phương), tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026.

Cùng dự có: Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko.

Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nhân dân Nga luôn dành sự tôn trọng chân thành và lòng ngưỡng mộ đối với bản lĩnh, ý chí, lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam - một dân tộc đã kiên cường vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhân dân Việt Nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, của quan hệ hữu nghị với các nước, của lao động và sáng tạo. Tinh thần ấy hài hòa và đồng điệu với học thuyết nhân văn của Lev Tolstoy.

Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao quyết định của Hội đồng trao Giải thưởng Hòa bình mang tên Lev Tolstoy năm nay cho nhà lãnh đạo Việt Nam - đồng chí Tô Lâm. Đồng chí Tô Lâm là một nhà hoạt động chính trị có uy tín, có tầm nhìn xa, một người yêu nước chân chính, đã lựa chọn con đường tận tụy phụng sự Tổ quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia. Trên cương vị người đứng đầu đất nước, đồng chí theo đuổi đường lối đối nội, đối ngoại thận trọng, căn bản, góp phần củng cố một nước Việt Nam độc lập, có chủ quyền, ổn định và an ninh tại châu Á cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định giải thưởng này là sự ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Lâm trong việc tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Liên bang Nga và Việt Nam, nhờ kiên trì phát triển đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, đồng chí thường xuyên kiểm soát và phát triển những liên hệ kinh tế, văn hóa và nhân văn giữa Việt Nam và Nga.

Trong không khí trang trọng và hữu nghị, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng đã trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, tăng cường hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc; những đóng góp trong thúc đẩy công bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời lan tỏa ra thế giới truyền thống yêu chuộng hòa bình, tinh thần nhân văn và đối thoại của đất nước, con người Việt Nam.

Nghệ sỹ Nhân dân Liên bang Nga Valery Gergiev, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình Lev Tolstoy trao Giải thưởng Hoà bình Lev Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trân trọng đón nhận Giải thưởng mang tên đại văn hào Lev Tolstoy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mà còn thể hiện sự đánh giá cao đối với truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, cũng như những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và tin cậy, giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Tolstoy là giải thưởng quốc tế do Nga khởi xướng, được trao cho những cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp nổi bật cho hòa bình, an ninh, hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc.

Quỹ Giải thưởng Hòa bình Quốc tế mang tên Lev Tolstoy do Hội Lịch sử Nga, Quỹ Hòa bình Nga và Hội Lịch sử Quân sự Nga sáng lập. Giải thưởng được trao cho những thành tựu nổi bật trong hoạt động nhằm bảo đảm an ninh chung và bình đẳng trên cơ sở luật pháp quốc tế, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh và thảm họa hạt nhân, thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực và phi bạo lực, đồng thời tăng cường hiểu biết, tin cậy, hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc.

Năm 2023-2024, Giải thưởng đầu tiên được trao cho Liên minh châu Phi vì những đóng góp đáng kể cho việc củng cố hòa bình; năm 2025, Giải được trao cho Tổng thống ba nước Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan.

Theo Hồng Điệp-Tâm Hằng (TTXVN/Vietnam+)