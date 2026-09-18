Hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 9-2026 kết nối đến 1.900 điểm cầu

(GLO)- Sáng 18-9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên toàn quốc tháng 9-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 1.900 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên cả nước, với gần 74.000 đại biểu tham dự.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên Trung ương của tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và một số đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, đại biểu đã được truyền đạt 2 chuyên đề: "Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2026, những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới", “Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới”.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền đậm nét về kết quả nổi bật kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 và các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về công tác tư tưởng trong tình hình mới; tuyên truyền về tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị; tuyên truyền sâu rộng về chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; tuyên truyền về công tác đối ngoại và ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng vô cùng quan trọng, đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên sau hội nghị nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung đã được truyền đạt, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.