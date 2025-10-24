Toyota tung ưu đãi “khủng”, thúc đẩy thị trường xe Hybrid bứt tốc dịp cuối năm

(GLO)- Trong bối cảnh người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm đến các giải pháp giao thông bền vững, Toyota đang cho thấy những bước đi chiến lược để đưa dòng xe Hybrid Electric Vehicle (HEV) - xe xăng lai điện - trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Toyota - Người tiên phong trong hành trình “xanh hóa” giao thông Việt

Từ năm 2020, khi Corolla Cross Hybrid ra mắt, Toyota đã chính thức mở ra kỷ nguyên xe xanh tại Việt Nam. Công nghệ Hybrid tự sạc (HEV) nhanh chóng chứng minh ưu thế vượt trội: tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải CO₂ đáng kể và không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc điện - một rào cản lớn đối với xe điện thuần (BEV) hiện nay.

Chỉ sau vài năm, Toyota đã sở hữu danh mục xe HEV phong phú nhất thị trường Việt, trải dài từ sedan (Camry HEV), SUV (Corolla Cross HEV, Yaris Cross HEV, Innova Cross HEV) đến MPV, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng.

Nhiều mẫu xe HEV của Toyota áp dụng ưu đãi trong tháng 10.

Ưu đãi lớn nhất năm - “Cú hích” cho thị trường xe Hybrid

Nhằm kích cầu mua sắm dịp cuối năm, Toyota Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay, áp dụng đến hết tháng 10/2025.

Khách hàng khi mua Yaris Cross, Corolla Cross hoặc Camry HEV sẽ được hỗ trợ tới 50% lệ phí trước bạ. Bên cạnh đó, Toyota còn tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm cho Yaris Cross, nâng tổng giá trị ưu đãi lên tối đa 48,5 triệu đồng. Người mua Corolla Cross Hybrid tiết kiệm tới 46 triệu đồng, trong khi Camry HEV được giảm chi phí lăn bánh gần 80 triệu đồng - một con số đáng kể ở phân khúc sedan cao cấp.

Không dừng lại ở đó, khách hàng chọn mua xe trả góp qua Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi chỉ từ 1,49%/năm trong 6 tháng đầu. Điều đặc biệt là ba mẫu xe chủ lực - Yaris Cross, Corolla Cross và Camry – đều được áp dụng đồng thời ưu đãi lệ phí trước bạ và lãi suất vay, giúp người mua dễ dàng sở hữu xe Hybrid mà không phải lo ngại về gánh nặng tài chính.

Giảm gần 80 triệu đồng khi mua Camry HEV TOP trong tháng 10.

Chính sách “đổi cũ lấy mới” đầy hấp dẫn

Để khuyến khích người dùng chuyển đổi từ xe xăng truyền thống sang xe Hybrid, Toyota tiếp tục triển khai chương trình đặc biệt qua hệ thống đại lý xe đã qua sử dụng chính hãng T-Sure.

Khách hàng đổi xe cũ lấy xe Toyota HEV mới sẽ được chọn một trong các ưu đãi: Lãi suất 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu; Hoặc 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng; Hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Ngoài ra, khách hàng còn được tặng dịch vụ dán kính miễn phí, mang đến trải nghiệm trọn vẹn và an tâm tuyệt đối khi “lên đời” xe xanh.

Bán xe cũ mua xe HEV mới tại đại lý có hoạt động T-Sure được miễn lãi suất vay trả góp trong 6 tháng đầu.

Thị trường Hybrid tăng tốc - Toyota giữ vững ngôi đầu

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), 9 tháng đầu năm 2025, toàn thị trường đã tiêu thụ 9.785 xe Hybrid, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Toyota tiếp tục dẫn đầu phân khúc với thị phần hơn 50%, tương đương 5.654 xe HEV bán ra chỉ trong 9 tháng. Riêng tháng 9/2025, Toyota ghi nhận doanh số 747 xe Hybrid, tăng 33% so với cùng kỳ. Innova Cross HEV hiện là mẫu xe Hybrid bán chạy nhất của hãng với hơn 2.100 xe giao đến tay khách hàng, theo sau là Corolla Cross HEV với hơn 1.900 xe.

Những con số này khẳng định xu hướng chuyển dịch của người Việt sang phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, chi phí vận hành thấp và thân thiện môi trường – đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc còn hạn chế.

Toyota dẫn đầu mảng xe HEV tại Việt Nam.

Trải nghiệm xe Hybrid tại sự kiện lớn tháng 11

Nhằm mang công nghệ HEV đến gần hơn với công chúng, Toyota Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử xe Hybrid tại hai thành phố lớn: Aeon Mall Bình Tân (TP.HCM) - ngày 8 & 9/11/2025. Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) - ngày 15 & 16/11/2025.

Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm thực tế các mẫu Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV, Camry HEV và Yaris Cross HEV, khám phá công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS) qua không gian thực tế ảo AR, tham gia trò chơi tương tác nhận quà độc quyền. Ban tổ chức cũng bố trí khu vui chơi dành riêng cho trẻ em - mang đến “khoảnh khắc xanh” cho cả gia đình.

Với chiến lược ưu đãi mạnh mẽ, chính sách tài chính linh hoạt và nỗ lực không ngừng trong phổ cập công nghệ Hybrid, Toyota đang hiện thực hóa mục tiêu đưa xe HEV trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng Việt.

Không chỉ là động thái kích cầu cuối năm, chương trình lần này còn khẳng định cam kết của Toyota trong hành trình “xanh hóa” giao thông - hướng tới tương lai di chuyển bền vững cho Việt Nam.