Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Toyota trình làng mẫu xe ý tưởng Century One of One - Đối đầu Rolls-Royce và Bentley

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Toyota vừa khiến ngành công nghiệp ô tô cao cấp phải ngoái nhìn khi trình làng mẫu xe ý tưởng Century One of One, mở ra chương mới cho hãng xe Nhật Bản trong phân khúc siêu sang - nơi từ trước đến nay là sân chơi độc quyền của những tên tuổi như Rolls-Royce và Bentley.

Century - Không chỉ là xe, mà là tuyên ngôn

Toyota vừa bất ngờ công bố thương hiệu Century - dòng xe siêu sang hoàn toàn mới, đại diện cho khát vọng định hình lại giá trị xa xỉ trong ngành xe hơi. Không chỉ đơn thuần nâng cấp một mẫu Lexus, Century là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng Toyota đủ sức cạnh tranh ở đỉnh cao của sự tinh tế, sáng tạo và đẳng cấp.

glo-toyota-2.jpg

Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này - Century One of One - không chỉ là một chiếc xe ý tưởng, mà còn là lời giới thiệu đầy tham vọng về tương lai thiết kế, công nghệ và phong cách sống mà Toyota muốn kiến tạo.

Thiết kế phá cách: SUV lai coupe với cửa trượt độc đáo

Century One of One sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt với phần lớn các dòng xe siêu sang hiện tại. Không chọn sedan truyền thống hay SUV hạng sang quen thuộc, Toyota đi một hướng riêng: một chiếc SUV thân coupe mang dáng dấp tương lai, với điểm nhấn là cặp cửa trượt phía hành khách - chi tiết hiếm thấy trên một mẫu xe siêu sang.

glo-toyota-3.jpg

Phần đầu xe ấn tượng với gầm cao, bộ mâm cỡ lớn, trong khi mui xe kéo dài đầy quyến rũ về phía sau, tạo nên dáng vẻ vững chãi nhưng không kém phần thanh lịch. Hệ thống cửa độc đáo gồm: cửa tài xế mở kiểu truyền thống, cửa sau nhỏ hơn mở ngược chiều, tạo không gian rộng rãi khi bước vào xe. Bậc lên xuống thiết kế thông minh hỗ trợ tối đa cho hành khách.

Khoang nội thất: Trải nghiệm đỉnh cao cho cả người lái và hành khách

Bên trong, One of One trang bị vô-lăng kiểu Yoke đầy tương lai, đi kèm bảng điều khiển trung tâm kéo dài, ngăn cách hoàn toàn hai hàng ghế trước và sau - thể hiện rõ sự riêng tư và đẳng cấp. Ghế hành khách phía trước được đặt lùi so với ghế lái, tạo khoảng để chân rộng rãi hơn cả nhiều khoang thương gia trên máy bay.

glo-toyota-4.jpg

Tuy nhiên, Toyota vẫn giữ kín thông tin chi tiết về bố trí hàng ghế phía sau - yếu tố được nhiều người mong đợi nhất, bởi đây chính là "sân khấu chính" của một chiếc xe siêu sang đúng nghĩa.

Chưa xác nhận động cơ - nhưng không phải hoàn toàn thuần điện?

Dù là một mẫu xe ý tưởng, Century One of One không cho thấy dấu hiệu là một mẫu xe điện thuần túy. Điều này dẫn đến suy đoán rằng Toyota có thể trang bị hệ thống động cơ hybrid hoặc thậm chí là động cơ đốt trong cao cấp, phù hợp với thị hiếu của khách hàng truyền thống trong phân khúc xe siêu sang.

glo-toyota-5.jpg

Century - Thương hiệu siêu sang mới, tham vọng mới

Century sẽ nằm trong cấu trúc thương hiệu mới của Toyota, bên cạnh Lexus. Nếu Lexus từ lâu đã là đại diện cho sự sang trọng và hiệu suất, thì Century sẽ là đỉnh cao về sự xa xỉ, thủ công và trải nghiệm cá nhân hóa - hướng đến tầng lớp khách hàng siêu giàu trên toàn cầu.

glo-toyota-6.jpg

Toyota dự kiến sẽ chính thức trình diện Century One of One tại Triển lãm Di động Nhật Bản (tên mới của Triển lãm Ô tô Tokyo) sắp tới. Với những gì đã hé lộ, giới mộ điệu đang háo hức chờ đợi cú hích lớn tiếp theo từ Toyota - thương hiệu từng làm cả thế giới phải nhìn Lexus bằng con mắt khác, và giờ có thể làm điều tương tự với Century.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kove 800X GT 2025 - “Chiến mã” địa hình chính thức ra mắt, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ

Kove 800X GT 2025 - “Chiến mã” địa hình chính thức ra mắt, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Kove Moto Malaysia vừa giới thiệu chính thức mẫu adventure-touring hoàn toàn mới - Kove 800X GT phiên bản 2025, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với nhiều nâng cấp đáng chú ý. Mẫu xe này được thiết kế chuyên biệt cho những tín đồ đam mê khám phá, chinh phục cung đường dài và địa hình đa dạng.

Lambretta tái xuất thị trường Việt Nam sau hơn một thập kỷ, công bố giá bán loạt xe tay ga cao cấp

Lambretta tái xuất thị trường Việt Nam sau hơn một thập kỷ, công bố giá bán loạt xe tay ga cao cấp

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau hơn 10 năm vắng bóng, thương hiệu xe tay ga huyền thoại đến từ Ý - Lambretta - chính thức trở lại tại thị trường Việt Nam với ba mẫu xe mới: X125, X300 và G350. Sự tái xuất lần này thể hiện tham vọng định hình lại phân khúc xe tay ga cao cấp giàu phong cách tại Việt Nam.

VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở tham vọng sản xuất ô tô cá nhân, VinFast - thương hiệu xe điện non trẻ nhưng đầy tham vọng của Việt Nam - đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với dòng xe buýt điện, đặt nền móng cho sự hiện diện mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu.

Honda NS150XC ra mắt: "Kẻ thách thức ngôi vương" của PCX160?

Honda NS150XC ra mắt: "Kẻ thách thức ngôi vương" của PCX160?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong khi Honda PCX160 vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu ở phân khúc xe tay ga cao cấp tại nhiều thị trường châu Á, sự xuất hiện của mẫu Honda NS150XC - một dòng xe hoàn toàn mới được phát triển dành riêng cho người dùng đô thị - đang khiến nhiều người phải xem lại lựa chọn của mình.

Vittori Turbio - Hypercar đầu tiên được phát triển với sự “trợ lực” từ AI chính thức ra mắt

Vittori Turbio - Hypercar đầu tiên được phát triển với sự “trợ lực” từ AI chính thức ra mắt

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong một bước đi táo bạo mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp siêu xe, startup đến từ Mỹ - Vittori Motors - vừa trình làng mẫu hypercar đầu tiên mang tên Vittori Turbio, được phát triển với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và bàn tay thiết kế lừng danh của Pininfarina.

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu ô tô điện: Cuộc chuyển mình từ “lượng” sang “chất”

Trung Quốc siết chặt xuất khẩu ô tô điện: Cuộc chuyển mình từ “lượng” sang “chất”

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau một thời gian dài gây bão toàn cầu bằng chiến lược "giá rẻ bất ngờ", Trung Quốc nay tuyên bố sẽ không dung thứ cho những lỗ hổng trong xuất khẩu ô tô điện. Một cuộc cải tổ đang được khởi động - và nó không chỉ nhắm tới thị trường, mà còn đến tận cốt lõi mô hình phát triển.

WMoto EZ125i 2025 ra mắt: Đối thủ của Honda Vision, giá chỉ từ 28,7 triệu đồng

WMoto EZ125i 2025 ra mắt: Đối thủ của Honda Vision, giá chỉ từ 28,7 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Một mẫu xe tay ga mới vừa được trình làng tại Malaysiavà đẫtọ tạo nên làn sóng cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc xe phổ thông. Đó chính là WMoto EZ125i 2025, có giá chỉ 4.588 RM (tương đương khoảng 28,7 triệu đồng Việt Nam), đã bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và chi phí đăng ký.

Renault Kwid 2025 ra mắt bản kỷ niệm 10 năm: Giá chỉ từ 132 triệu đồng, rẻ ngang xe tay ga

Renault Kwid 2025 ra mắt bản kỷ niệm 10 năm: Giá chỉ từ 132 triệu đồng, rẻ ngang xe tay ga

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Renault vừa trình làng phiên bản đặc biệt Kwid 10th Anniversary Edition, đánh dấu cột mốc 10 năm mẫu xe cỡ nhỏ này có mặt trên thị trường. Với giá khởi điểm chỉ 132 triệu đồng, mẫu xe này tạo “cơn sốt” trong phân khúc ô tô giá rẻ và là đối thủ cạnh tranh với các dòng xe tay ga cao cấp.

null