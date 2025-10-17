Toyota trình làng mẫu xe ý tưởng Century One of One - Đối đầu Rolls-Royce và Bentley

(GLO)- Toyota vừa khiến ngành công nghiệp ô tô cao cấp phải ngoái nhìn khi trình làng mẫu xe ý tưởng Century One of One, mở ra chương mới cho hãng xe Nhật Bản trong phân khúc siêu sang - nơi từ trước đến nay là sân chơi độc quyền của những tên tuổi như Rolls-Royce và Bentley.

Century - Không chỉ là xe, mà là tuyên ngôn

Toyota vừa bất ngờ công bố thương hiệu Century - dòng xe siêu sang hoàn toàn mới, đại diện cho khát vọng định hình lại giá trị xa xỉ trong ngành xe hơi. Không chỉ đơn thuần nâng cấp một mẫu Lexus, Century là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng Toyota đủ sức cạnh tranh ở đỉnh cao của sự tinh tế, sáng tạo và đẳng cấp.

Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này - Century One of One - không chỉ là một chiếc xe ý tưởng, mà còn là lời giới thiệu đầy tham vọng về tương lai thiết kế, công nghệ và phong cách sống mà Toyota muốn kiến tạo.

Thiết kế phá cách: SUV lai coupe với cửa trượt độc đáo

Century One of One sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt với phần lớn các dòng xe siêu sang hiện tại. Không chọn sedan truyền thống hay SUV hạng sang quen thuộc, Toyota đi một hướng riêng: một chiếc SUV thân coupe mang dáng dấp tương lai, với điểm nhấn là cặp cửa trượt phía hành khách - chi tiết hiếm thấy trên một mẫu xe siêu sang.

Phần đầu xe ấn tượng với gầm cao, bộ mâm cỡ lớn, trong khi mui xe kéo dài đầy quyến rũ về phía sau, tạo nên dáng vẻ vững chãi nhưng không kém phần thanh lịch. Hệ thống cửa độc đáo gồm: cửa tài xế mở kiểu truyền thống, cửa sau nhỏ hơn mở ngược chiều, tạo không gian rộng rãi khi bước vào xe. Bậc lên xuống thiết kế thông minh hỗ trợ tối đa cho hành khách.

Khoang nội thất: Trải nghiệm đỉnh cao cho cả người lái và hành khách

Bên trong, One of One trang bị vô-lăng kiểu Yoke đầy tương lai, đi kèm bảng điều khiển trung tâm kéo dài, ngăn cách hoàn toàn hai hàng ghế trước và sau - thể hiện rõ sự riêng tư và đẳng cấp. Ghế hành khách phía trước được đặt lùi so với ghế lái, tạo khoảng để chân rộng rãi hơn cả nhiều khoang thương gia trên máy bay.

Tuy nhiên, Toyota vẫn giữ kín thông tin chi tiết về bố trí hàng ghế phía sau - yếu tố được nhiều người mong đợi nhất, bởi đây chính là "sân khấu chính" của một chiếc xe siêu sang đúng nghĩa.

Chưa xác nhận động cơ - nhưng không phải hoàn toàn thuần điện?

Dù là một mẫu xe ý tưởng, Century One of One không cho thấy dấu hiệu là một mẫu xe điện thuần túy. Điều này dẫn đến suy đoán rằng Toyota có thể trang bị hệ thống động cơ hybrid hoặc thậm chí là động cơ đốt trong cao cấp, phù hợp với thị hiếu của khách hàng truyền thống trong phân khúc xe siêu sang.

Century - Thương hiệu siêu sang mới, tham vọng mới

Century sẽ nằm trong cấu trúc thương hiệu mới của Toyota, bên cạnh Lexus. Nếu Lexus từ lâu đã là đại diện cho sự sang trọng và hiệu suất, thì Century sẽ là đỉnh cao về sự xa xỉ, thủ công và trải nghiệm cá nhân hóa - hướng đến tầng lớp khách hàng siêu giàu trên toàn cầu.

Toyota dự kiến sẽ chính thức trình diện Century One of One tại Triển lãm Di động Nhật Bản (tên mới của Triển lãm Ô tô Tokyo) sắp tới. Với những gì đã hé lộ, giới mộ điệu đang háo hức chờ đợi cú hích lớn tiếp theo từ Toyota - thương hiệu từng làm cả thế giới phải nhìn Lexus bằng con mắt khác, và giờ có thể làm điều tương tự với Century.