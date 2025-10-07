Toyota Vios Hybrid ra mắt Đông Nam Á: Nhiều nâng cấp đáng chú ý

(GLO)- Toyota vừa trình làng mẫu Yaris ATIV HEV - phiên bản hybrid của Vios - tại thị trường Đông Nam Á, đánh dấu lần đầu tiên dòng sedan hạng B của hãng sử dụng công nghệ hybrid.

Mức giá khởi điểm tại Thái Lan là 719.000 Baht và cao nhất 769.000 Baht (tương đương khoảng 582 - 622 triệu đồng), đưa mẫu xe này vào nhóm sedan hybrid có giá dễ tiếp cận nhất khu vực.

Tại Thái Lan, xe được phân phối với hai phiên bản: Premium và GR SPORT. Cả hai đều hỗ trợ tùy chọn mui sơn đen. Phiên bản Premium có 5 màu ngoại thất, trong khi GR SPORT chỉ có 3 màu nhưng nhấn mạnh phong cách thể thao.

Điểm thay đổi đáng kể nằm ở hệ động lực: Toyota Vios HEV sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 111 mã lực. Xe sử dụng hộp số e-CVT và đi kèm pin lithium-ion dung lượng 0,7 kWh. Theo Toyota, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 3,4 lít/100 km.

Ngoại hình Vios HEV hiện đại với đèn LED trước/sau, chi tiết ốp đen và cản thể thao. GR SPORT sở hữu thêm bộ bodykit riêng, lưới tản nhiệt độc đáo và hệ thống treo được tinh chỉnh để tăng cảm giác lái.

Nội thất được thiết kế lại, với chất liệu da phối hai tông màu đen - xám. Xe trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình trung tâm 10,1 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, sạc không dây, đèn viền nội thất 64 màu, điều hòa tự động lọc bụi PM2.5 và dàn âm thanh 6 loa. Bản GR SPORT có thêm hệ thống loa Pioneer và ghế da Alcantara thêu logo GR.

Yaris ATIV HEV được trang bị đầy đủ công nghệ an toàn tiêu chuẩn như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, camera 360 độ và 6 túi khí.

Đáng chú ý, xe còn sở hữu gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense, gồm các tính năng: Kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và phanh khẩn cấp (PCS), cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, nhận diện xe phía trước khởi hành, hệ thống ngăn nhấn nhầm chân ga.

Việc Toyota bổ sung công nghệ hybrid cho dòng sedan phổ thông như Vios có thể mở ra hướng đi mới trong phân khúc B - vốn đang cạnh tranh khốc liệt tại thị trường Việt Nam. Nếu được đưa về, Yaris ATIV HEV (Vios Hybrid) hứa hẹn là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng tìm kiếm mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và giàu trang bị.