Toyota Gia Lai chia sẻ ‘Lời hứa dịch vụ Toyota’ tại Hội nghị Châu Á 2025

(GLO)- Trong khuôn khổ Asia Customer First Conference 2025 diễn ra từ ngày 10-12/9/2025 tại Thành phố Shizuoka (Nhật Bản), Toyota Gia Lai là một trong hai đại lý Toyota đầu tiên và duy nhất cùng tham dự và thuyết trình hai Dự án trọng điểm trong chương trình “Lời hứa dịch vụ Toyota”.

Hội thảo do Toyota Châu Á tổ chức với sự góp mặt của các đại diện từ Toyota Toàn Cầu, Toyota Châu Á, các công ty thành viên, nhà phân phối và các đại lý Toyota đại diện đến từ 10 quốc gia trong khu vực Châu Á.

Đại diện các nhà phân phối và đại lý Toyota khu vực Châu Á tại Hội thảo.

Hội thảo là sự kiện chiến lược trong định hướng từ Toyota Toàn Cầu, Toyota Châu Á được triển khai đến các nhà phân phối Toyota trong khu vực. Lần đầu tiên, đại diện hệ thống đại lý Toyota xuất sắc nhất của từng quốc gia đã được lựa chọn tham gia vào các dự án trọng điểm. Đây là chương trình có tính đột phá, hướng đến việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, lan tỏa mô hình kiểu mẫu trong hoạt động dịch vụ bắt nguồn từ tư duy “Customer First- Khách hàng là trên hết”.

Đại diện Việt Nam chia sẻ mô hình mẫu về “Lời hứa dịch vụ Toyota”

Tại sự kiện, Toyota Gia Lai - thành viên của hệ thống Toyota Truong Group, đại diện khu vực miền Trung - Tây Nguyên - được chọn để chia sẻ về dự án “Đại lý kiểu mẫu về hoạt động hướng đến sự hài lòng của nhân viên”. Đây là một trong các nội dung trọng điểm thuộc chương trình toàn cầu Toyota Service Promise - Lời hứa dịch vụ Toyota, với triết lý lấy con người làm trung tâm, đặt nhân viên và khách hàng là nền tảng trong mọi cải tiến.

Đại diện đại lý Toyota Gia Lai trình bày các hoạt động tiêu biểu.

Dự án của Toyota Gia Lai tập trung vào chiến lược Kaizen trong việc nâng cao sự hài lòng của nhân sự - yếu tố then chốt để xây dựng môi trường làm việc tích cực, nâng cao hiệu suất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng và duy trì dịch vụ vượt trội.

Bài trình bày không chỉ thể hiện năng lực vận hành nội bộ vượt trội, mà còn cho thấy cam kết mạnh mẽ của đại lý đối với Toyota Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững, lấy con người làm gốc và khách hàng làm trung tâm của mọi cải tiến.

Lấy con người làm gốc - Khách hàng làm tâm

Trong bài tham luận, Toyota Gia Lai nhấn mạnh trụ cột “Lấy con người làm trung tâm” với ba giá trị cốt lõi: Hài lòng khách hàng - Hài lòng nhân sự - Hiệu quả kinh doanh.

Toyota Gia Lai luôn “Lấy con người làm trung tâm”.

Thông qua chiến lược Kaizen và “Lời hứa dịch vụ Toyota”, đại lý đã triển khai hàng loạt sáng kiến cải tiến môi trường làm việc, nâng cao sự gắn kết và gắn bó của đội ngũ, từ đó lan tỏa văn hóa Kaizen và tư duy “Customer First - Khách hàng là trên hết” đến toàn bộ hệ thống.

Kết quả đạt được không chỉ giúp Toyota Gia Lai tối ưu hóa năng lực vận hành và phát triển nguồn nhân lực kế cận, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến mục tiêu “trải nghiệm trọn đời” cho khách hàng mà Toyota toàn cầu đang theo đuổi.

Từ mô hình đại lý đến tầm nhìn toàn hệ thống

Dự án của Toyota Gia Lai được đánh giá cao về tính thực tiễn và khả năng lan tỏa. Những kết quả đạt được đang được áp dụng rộng rãi trong hệ thống Toyota Truong Group như: Toyota Buôn Ma Thuột, Toyota Đak Lak,... và các hoạt động kết nối cộng đồng như ký kết hợp tác với nhiều trường đại học, cao đẳng nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành ô tô, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn.

Dự án của Toyota Gia Lai được đánh giá cao về tính thực tiễn và khả năng lan tỏa.

Bài chia sẻ đã thu hút sự quan tâm sâu sắc từ các đại biểu nhờ cách tiếp cận hệ thống, thực tiễn và có chiều sâu, khẳng định vị thế của Toyota Gia Lai trong việc xây dựng mô hình đại lý kiểu mẫu tại khu vực.

Ghi nhận từ Toyota Việt Nam và Quốc tế

Trong thư cảm ơn gửi đến Toyota Gia Lai, Ông Indra Dharmawan - Trưởng khối Hoạt động Bán hàng và Dịch vụ, đại diện Toyota Việt Nam, viết: “Sự hiện diện và những chia sẻ chân thành từ quý đại lý không chỉ góp phần làm nên thành công của hội thảo, mà còn mở ra nhiều góc nhìn mới, thúc đẩy sự giao lưu, học hỏi giữa các công ty thành viên và đại lý trong khu vực. Những đóng góp của quý vị đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo người tham dự.”

Đại diện Toyota Châu Á - Ông Royston Quek; Toyota Vietnam - Ông Indra Dharmawan và đại lý Toyota Gia Lai.

Qua sự kiện, những kinh nghiệm quý báu từ đại lý Việt Nam đã được chia sẻ đến các đại diện Toyota toàn cầu, minh chứng cho định hướng đầu tư vào con người - từ môi trường làm việc, phúc lợi đến đào tạo - đang là nền tảng cốt lõi để kiến tạo dịch vụ xuất sắc.

Thông điệp trọng tâm từ Toyota Gia Lai:

"Khi nhân viên hạnh phúc và gắn bó, khách hàng sẽ là những người đầu tiên cảm nhận được sự tận tâm và chất lượng trong từng dịch vụ". Đây không chỉ là triết lý của Toyota Gia Lai, mà còn là giá trị trung tâm mà Toyota toàn cầu cùng Toyota Việt Nam và hệ thống đại lý Toyota Truong Group đang kiên trì theo đuổi.