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Đảng ủy phường An Khê trao huy hiệu Đảng cho 149 đảng viên đợt 2-9

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LẠC HÀ LẠC HÀ
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(GLO)- Ngày 4-9, Đảng ủy phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 149 đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ phường An Khê có 149 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 132 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: P.H

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương. Đồng thời, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê mong muốn các đảng viên tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

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Thường trực Đảng ủy phường An Khê trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: P.H

Đại diện các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự của người đảng viên, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

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