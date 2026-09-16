Lãnh đạo phường Diên Hồng đối thoại với hội viên phụ nữ

(GLO)- Sáng 16-9, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên phụ nữ trên địa bàn phường năm 2026.

Tại hội nghị, hội viên phụ nữ nêu nhiều ý kiến liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển đô thị, an sinh xã hội, an ninh trật tự và sinh kế của người dân. Trong đó, tập trung vào các vấn đề về đầu tư, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại; môi trường tại các chợ; phát huy vai trò của phụ nữ trong góp ý, giám sát, xây dựng chính quyền; chiếu sáng, camera an ninh; chỉnh trang đô thị gắn với sinh kế hộ kinh doanh; an toàn thực phẩm tại Phố ẩm thực Diên Hồng; sản xuất cà phê và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng…

Đảng ủy phường Diên Hồng đối thoại với hội viên phụ nữ. Ảnh: Đỗ Hằng

Trao đổi các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, lãnh đạo phường cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao. Đối với Công viên Diên Hồng, phường đang nâng cấp khu vực hồ B với các hạng mục bờ kè, cây xanh, chiếu sáng, dự kiến hoàn thành năm 2026; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, camera an ninh, hướng tới xây dựng công viên xanh, sạch, đẹp, an toàn, trở thành điểm đến phục vụ Nhân dân và thu hút du khách. Về bảo vệ phụ nữ, trẻ em, phường thực hiện phương châm “phát hiện sớm, báo tin sớm, can thiệp sớm”, kịp thời tiếp nhận, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại và bảo mật thông tin người tố giác, nạn nhân.

Nhiều hội viên phụ nữ nêu ý kiến liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển đô thị, an sinh xã hội, an ninh trật tự và sinh kế của người dân. Ảnh: Đỗ Hằng

Trong 65 camera an ninh được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, khoảng 50 camera đã hư hỏng; phường sẽ rà soát, đề xuất sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư mới. Tại Phố ẩm thực Diên Hồng, 55 cơ sở đã ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; phường tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm. Phường Diên Hồng có 592 ha cà phê; thời gian tới, phường sẽ tăng cường kiểm tra vật tư nông nghiệp, hướng dẫn người dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc rõ ràng, đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc rà soát, theo dõi, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần thời gian nghiên cứu, phải chủ động phối hợp, đôn đốc và kịp thời thông tin kết quả đến Nhân dân. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần "lắng nghe, đối thoại, trách nhiệm và hành động", giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển địa phương.

Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng 30 suất quà cho hộ khó khăn. Ảnh: Đỗ Hằng

Dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao tặng quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn.