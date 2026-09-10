Lãnh đạo xã Kông Chro gặp mặt, đối thoại với học sinh

(GLO)- Ngày 10-9, Đảng ủy xã Kông Chro tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với 90 học sinh trên địa bàn. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, ngành, đoàn thể và trường học.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng hệ thống chính trị trong 9 tháng đầu năm 2026.

Em Đinh Thị Chang - Học sinh lớp 8A Trường PTDTNT THCS Kông Chro phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thúy Ngọ

Nội dung đối thoại tập trung vào 3 nhóm vấn đề với 15 câu hỏi liên quan đến chế độ chính sách và đầu tư cơ sở vật chất; an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; quyền trẻ em và các giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ.

Trong không khí cởi mở, lãnh đạo xã cùng đại diện các ngành liên quan trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp những vấn đề học sinh quan tâm. Về cơ sở vật chất, các em đề cập điều kiện trường lớp, khu vui chơi và các thiết chế phục vụ học tập, sinh hoạt.

Đối với an toàn giao thông và an toàn thực phẩm, các em học sinh đề nghị tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tại các tuyến đường; lắp đặt camera an ninh; đồng thời có giải pháp xử lý tình trạng buôn bán đồ ăn vặt trước cổng trường.

Lãnh đạo xã Kông Chro tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Thúy Ngọ

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Võ Nguyên Nam ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của học sinh, cho rằng những vấn đề được nêu sát với thực tế địa phương. Những nguyện vọng chính đáng của các em là cơ sở để cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các ban, ngành xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể trong thời gian tới, góp phần tạo môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh và bổ ích.