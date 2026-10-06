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Thót tim cảnh nhiều người chới với trên mui xe tải bị lũ cuốn ở Đà Lạt

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Sau trận mưa lớn, khi cố vượt suối tràn Bà Tám Hiệp ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng), chiếc xe tải bị lũ cuốn trôi, nhiều người chới với, bám víu trên mui xe.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ việc xe tải bị lũ cuốn trôi xảy ra đầu giờ chiều ngày 6-10, tại khu vực suối tràn Bà Tám Hiệp, tổ dân phố Xuân Thành, phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng).

Cảnh xe tải bị lũ cuốn trôi, 3 người tìm cách thoát nạn. Ảnh: CTV
Cảnh xe tải bị lũ cuốn trôi, 3 người tìm cách thoát nạn. Ảnh: CTV

Thời điểm này, chiếc xe tải cố vượt qua suối tràn thì bất ngờ bị dòng nước lũ cuốn trôi. Cả 3 người trên xe bị cuốn theo dòng nước khi phương tiện gặp nạn.

Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy chiếc xe tải bị nước lũ cuốn đi, những người trên xe tìm cách thoát thân. Sau khi ra khỏi xe, một người tiếp tục bị dòng nước cuốn đi nhưng được người dân kịp thời cứu lên bờ. Rất may, cả 3 người đều thoát nạn.

3 người trên xe tải bị lũ cuốn tìm cách thoát nạn ngoạn mục. Ảnh: CTV
3 người trên xe tải bị lũ cuốn tìm cách thoát nạn ngoạn mục. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền phường Xuân Trường - Đà Lạt đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn, đưa những người gặp nạn lên bờ và tổ chức cứu hộ chiếc xe tải.

Cảnh báo nguy hiểm tại suối tràn mùa mưa

Đáng chú ý, khu vực suối tràn Bà Tám Hiệp từng xảy ra vụ tai nạn tương tự với hậu quả đau lòng. Như Báo Thanh Niên từng đưa tin, chiều 2-10-2024, anh N.H.A.K (31 tuổi, ở tổ Tự Tạo 2, phường 11, thành phố Đà Lạt cũ) điều khiển xe tải cố vượt qua suối tràn Bà Tám Hiệp thì bị nước lũ cuốn xuống suối. Chiếc xe bị cuốn đi hơn 20 m rồi mắc lại, còn anh K. mất tích.

Đến sáng 3-10-2024, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy thi thể anh K. ở khu vực cuối thác Hang Cọp, giáp sông Con, cách vị trí xe tải gặp nạn khoảng 20 km.

Cơ quan chức năng đến hiện trường tìm cách cứu hộ xe tải bị lũ cuốn ở phường Xuân Trường - Đà Lạt. Ảnh: N.N.D
Cơ quan chức năng đến hiện trường tìm cách cứu hộ xe tải bị lũ cuốn ở phường Xuân Trường - Đà Lạt. Ảnh: N.N.D
Suối tràn Bà Tám Hiệp nơi xe tải bị lũ cuốn trôi chiều 6.10.2026. Ảnh: N.N.D
Suối tràn Bà Tám Hiệp nơi xe tải bị lũ cuốn trôi chiều 6.10.2026. Ảnh: N.N.D

Hai vụ việc xe tải bị lũ cuốn xảy ra tại cùng khu vực là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi cố vượt suối tràn trong tình hình mưa lớn, nước dâng cao. Người dân cần tuyệt đối cẩn trọng, tránh đi qua những đoạn đường bị ngập, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn tính mạng.

Theo Lâm Viên (TNO)

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