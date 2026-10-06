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Hơn 3.000 học sinh, sinh viên được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

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THU HÀ
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(GLO)- Phòng CSGT (CA tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và HEAD Honda Hồng Phước tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 3.000 học sinh, sinh viên.

Tại chương trình, cán bộ Phòng CSGT phổ biến những quy định quan trọng của Luật TTATGT; đồng thời sử dụng các clip về tai nạn giao thông để giúp học sinh, sinh viên nhận diện những nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông, nhất là khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

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Phòng CSGT (CA tỉnh Gia Lai) tập huấn kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 3.000 học sinh, sinh viên. Ảnh: Thu Hà

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành kỹ năng. Học sinh, sinh viên được trải nghiệm thiết bị mô phỏng RT và thực hành xử lý các tình huống giao thông trên sa hình. Qua đó, người học được rèn luyện kỹ năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống, từng bước hình thành thói quen điều khiển phương tiện an toàn.

Bên cạnh đó, toàn thể sinh viên nhà trường quét mã QR để làm bài kiểm tra, đánh giá nhận thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Hình thức kiểm tra trực tuyến giúp sinh viên chủ động củng cố kiến thức, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông.

Dịp này, đại diện các khoa, lớp của nhà trường ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, không vi phạm khi tham gia giao thông.

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Hơn 3.000 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và HEAD Honda Hồng Phước tham gia tập huấn lái xe an toàn. Ảnh: Thu Hà

Chương trình còn tổ chức giao lưu, trả lời câu hỏi về pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. HEAD Honda Hồng Phước trao tặng học sinh, sinh viên mũ bảo hiểm đạt chuẩn, túi xách, móc khóa và các đồ dùng cần thiết khác.

Thông qua hoạt động tuyên truyền gắn với thực hành, kiểm tra trực tuyến và cam kết chấp hành pháp luật, chương trình góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; hướng đến xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong môi trường học đường.

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