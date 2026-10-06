Đồng hành để phụ nữ có thêm điểm tựa

(GLO)- Giải thưởng Nguyễn Thị Ðịnh vừa công bố tôn vinh 32 gương mặt tiêu biểu trong khoảng 4.000 cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ chuyên trách các cấp. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai Phùng Thị Ngọc Tuyết vinh dự được nhận giải thưởng.

Đó là sự ghi nhận những nỗ lực trong hành trình chăm lo phụ nữ và đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phùng Thị Ngọc Tuyết (thứ 3 từ trái sang) cùng chị em tham gia chuỗi sự kiện “Giao lưu Quyền năng phái đẹp”. Ảnh: H.Y

Giải thưởng là động lực

• Khi nghe tin mình sẽ được nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định, cảm xúc của chị thế nào?

Tôi rất vui, và nghĩ rằng một người không thể làm được nhiều việc nếu không có tập thể. Mỗi chương trình, mỗi hoạt động đều có sự chung tay của Thường trực Hội, cán bộ Hội các cấp, hội viên, các ngành, đơn vị, DN và những người đồng hành với phụ nữ. Một ví dụ nhé, năm 2022 chúng tôi từng tổ chức chuỗi sự kiện “Giao lưu Quyền năng phái đẹp” tại Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) có sự tham gia của Hoa hậu Hoàn vũ 2017 H’Hen Niê, các nữ VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 31, nữ doanh nhân trẻ và những phụ nữ tiêu biểu trong khởi nghiệp; gala dinner “Quyền năng phái đẹp”; đồng diễn tôn vinh áo dài Việt với chủ đề “Phụ nữ - Tự hào Áo dài Việt”; ngày hội bánh truyền thống, liên hoan dân vũ, giao lưu, biểu dương những gia đình hạnh phúc, những tập thể, cá nhân tiêu biểu… Qua đó, chúng tôi muốn truyền cho chị em tinh thần tự tin, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm. “Đông tay thì vỗ nên kêu” là vậy đó!

• Chị thường nói hoạt động Hội phải bắt đầu từ cơ sở…

Đúng như vậy. Vì chỉ khi xuống cơ sở mình mới hiểu hết câu chuyện của chị em. Có những việc trên báo cáo nhìn rất đơn giản, nhưng xuống tận nơi mới thấy cái khó của hội viên, phụ nữ. Làm công tác Hội, theo tôi, phải gần chị em. Mình phải biết gia đình nào khó khăn, phụ nữ nào cần hỗ trợ, trẻ em nào cần được quan tâm, cơ sở đang vướng điều gì. Từ đó mới biết mình cần làm gì trước, việc gì sau.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam ghi nhận, tôn vinh những đóng góp nổi bật, sáng kiến và cách làm hiệu quả của cán bộ Hội chuyên trách các cấp. Giải thưởng được trao lần đầu vào tháng 10-2024, vinh danh 30 cán bộ Hội tiêu biểu. Lễ trao giải năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 16-10 tại Hà Nội.

• Vậy phong trào thi đua được cụ thể hóa như thế nào, thưa chị?

Tôi nghĩ phong trào phải gắn với việc làm cụ thể thì mới có sức sống. Thời gian qua, Hội triển khai phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” bằng nhiều hình thức, gắn với

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động được đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trên mạng xã hội, tổ chức các sân chơi để phát hiện và lan tỏa những gương phụ nữ tiêu biểu. Trước đó, phong trào “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”, “Mỗi phụ nữ - một cây xanh” đã thu hút 47.684 cán bộ, hội viên tham gia, trồng 7.818 cây và xây dựng 227 “Con đường hoa phụ nữ chăm xanh, sạch, đẹp”. Những con số đó cho thấy khi phong trào đi vào đời sống thì chị em tham gia rất nhiệt tình. Mỗi người góp một chút, lâu dần thành những công trình, những việc làm có ích cho cộng đồng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phùng Thị Ngọc Tuyết (bìa phải) tại chương trình truyền thông thuộc Dự án 8. Ảnh: NVCC

Giá trị từ những món quà đúng lúc

• Chăm lo cho trẻ em có lẽ là phần việc chị dành nhiều tâm huyết nhất?

Tôi nghĩ phụ nữ khó khăn thì cần được hỗ trợ, nhưng trẻ em càng cần được quan tâm sớm. Một đứa trẻ nếu có thêm một người đồng hành đúng lúc sẽ có thêm cơ hội để tiếp tục học tập, trưởng thành. Vì vậy, các chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu” được Hội duy trì thường xuyên. Cán bộ Hội không chỉ trao quà mà còn thăm hỏi, động viên, nắm tình hình để hỗ trợ khi cần. Đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã nhận đỡ đầu 1.104 trẻ em mồ côi, trong đó có 54 cháu mồ côi do Covid-19.

• Sau trẻ em là phụ nữ nghèo…

Mình phải hỗ trợ theo từng hoàn cảnh. Có hội viên cần một căn nhà; có người cần vốn, phương tiện sinh kế; cần được hướng dẫn để biết cách làm kinh tế. Trong chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội khai thác các nguồn vốn tín chấp, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối DN, HTX, hướng dẫn chị em ứng dụng KHCN, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và tiếp cận thương mại điện tử. Đến nay, chúng tôi đã vận động, hỗ trợ xây dựng 279 mái ấm tình thương, sửa chữa 220 mái ấm cho hội viên, phụ nữ nghèo với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng dư nợ do Hội LHPN tỉnh đang quản lý hơn 7.563 tỷ đồng, cho 111.137 hộ vay. Nhưng tôi vẫn nói với chị em, vốn chỉ là một phần. Có vốn mà không biết cách làm thì cũng khó. Vì vậy, phải đồng hành từ vốn, kiến thức đến thị trường. Trong quá trình triển khai, Hội còn duy trì mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo”, phối hợp dọn dẹp nhà cửa cho hộ nghèo, người già neo đơn. Năm 2025, các cấp Hội đã trao 9.656 suất quà, 77 thẻ BHYT, 7 xe đạp, 2 khu vui chơi/vườn hoa, quần áo, dụng cụ học tập… với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Tôi nghĩ những việc như vậy rất thiết thực. Mình giúp được gì thì làm việc đó, miễn là thật lòng và đến đúng người.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phùng Thị Ngọc Tuyết trao bằng khen cho cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025. Ảnh: NVCC

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

• Còn chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, biển đảo” được Hội triển khai ra sao?

Với chương trình này, chúng tôi xác định phải vừa chăm lo đời sống, vừa nâng cao nhận thức và tạo sự gắn kết với phụ nữ ở những địa bàn đặc thù. Hội phối hợp với nhiều lực lượng, đơn vị của quân đội tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển đảo; tuyên truyền phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các xã ven biển và vùng cao. Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 305 điểm kết nghĩa giữa chi hội phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số và chi hội phụ nữ người Kinh, cùng 1.646 hộ gia đình người Kinh kết nghĩa với hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một cách để tăng cường sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau ở cơ sở.

• Chị có thể thông tin thêm về hiệu quả từ các hoạt động chăm lo phụ nữ vùng biên, vùng khó khăn?

Trực tiếp phụ trách triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025), tôi xác định muốn dự án hiệu quả thì phải bám địa bàn, bám đối tượng và quan trọng nhất là phải sát nhu cầu của phụ nữ, trẻ em. Tôi đã đề xuất tổ chức 4 phiên chợ quê và 3 phiên chợ cấp tỉnh để kết nối, quảng bá nông sản của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ở đó còn có không gian giới thiệu nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan đát; trải nghiệm rượu cần, văn hóa cồng chiêng, các điệu múa của dân tộc Bana, H’re, Chăm H’roi, trang trí cây nêu... Bên cạnh đó, chúng tôi sân khấu hóa những câu chuyện truyền thông như “Cái bụng mình chưa ưng đâu”, “Em chưa muốn lấy chồng”. Ở trường học có những tiểu phẩm như “Em cũng muốn được đến trường”, “Thì ra mình cũng làm được”, “Học cái chữ vui quá”. Tôi thấy khi người dân, thành viên các mô hình cùng tham gia thì hiệu quả khác hẳn. Họ không chỉ nghe cán bộ nói mà tự mình kể câu chuyện, tự mình truyền đi thông điệp. Dự án cũng tổ chức các hoạt động về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; xây dựng các phóng sự, infographic và nhiều sản phẩm truyền thông. Kết quả giải ngân hằng năm đạt từ 97 - 100%. Các hoạt động của Dự án 8 gắn với việc triển khai các phong trào thi đua và cuộc vận động của Hội đã góp phần tác động mạnh mẽ đến “nếp nghĩ, cách làm” trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các bà, các chị ngày càng quan tâm hơn các hoạt động do địa phương, Hội tổ chức.

• Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!