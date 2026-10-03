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Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

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Phường An Nhơn Nam: Lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

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GIA NGUYỄN
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(GLO)- Ngày 1-10, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026 nhằm đánh giá kết quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Công tác 35 phường An Nhơn Nam đã chủ động tham mưu và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Ban tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: X.T

Ban Công tác 35 và các thành viên đã duy trì việc chia sẻ, cung cấp thông tin chính thống trên các trang truyền thông của địa phương, nổi bật là Fanpage “Phường An Nhơn Nam 24/7”.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của phường tích cực lan tỏa thông tin tích cực, góp phần nâng cao “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các luồng thông tin phức tạp.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, theo dõi, phát hiện và xử lý các thông tin sai trái, xuyên tạc, chưa kiểm chứng được thực hiện kịp thời. Sự phối hợp giữa Ban Công tác 35 với các chi bộ, cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được, trong 3 tháng cuối năm, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường An Nhơn Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, học tập các nghị quyết của Đảng; tích cực chia sẻ thông tin chính thống từ các trang của Trung ương, địa phương và các kênh chính thức của phường.

Đồng thời, khuyến khích cán bộ, thành viên chủ động viết tin, bài phản ánh các hoạt động, kết quả nổi bật tại địa phương để đăng tải trên các trang thông tin của phường, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực trên không gian mạng.

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