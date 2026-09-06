Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025”.

Phát huy kết quả đó, năm 2026, địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát cơ sở, gần dân, phát huy sức dân.

Ổn định tổ chức, tạo đà phát triển

Đảng bộ phường An Nhơn Đông được thành lập ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ phường Nhơn Hưng và Đảng bộ xã Nhơn An (thuộc thị xã An Nhơn trước đây). Đảng bộ phường có 17 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 2 Đảng bộ cơ sở, 9 chi bộ cơ sở và 6 chi bộ tổ dân phố; với 926 đảng viên.

Bà Võ Nữ Huyền Loan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường - cho biết: Sau sáp nhập, địa phương nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, bộ máy. Trong điều kiện đó, Đảng bộ phường tập trung củng cố hệ thống chính trị; đồng thời lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Một tuyến đường đô thị khang trang ở phường An Nhơn Đông. Ảnh: N.H

Một trong những kết quả nổi bật là cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được giữ vững trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Ông Mai Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường - cho hay: Trong 8 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận, giải quyết 2.987 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%. Công tác số hóa, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và trả kết quả điện tử tiếp tục được duy trì.

Năm 2025, phường hoàn thành 21/21 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đảng ủy phường và đạt, vượt 18/18 chỉ tiêu tỉnh giao. Đáng chú ý, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 9,8%; thu ngân sách nhà nước hơn 234 tỷ đồng, bằng 172,5% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Trong 8 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm tiếp tục tăng ấn tượng ở 2 con số (10,3%). Giá trị sản phẩm công nghiệp - xây dựng đạt 470 tỷ đồng, tăng 12,2%, vượt chỉ tiêu 12%; thương mại - dịch vụ đạt hơn 525 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ…

“Những kết quả trên là minh chứng cho hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ phường trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập, khơi thông các nguồn lực phát triển và tạo nền tảng để địa phương tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới” - ông Tiến khẳng định.

Huy động sức dân để xây dựng kết cấu hạ tầng

Nếu kết quả kinh tế - xã hội cho thấy hiệu quả lãnh đạo trên phương diện phát triển thì việc gắn nhiệm vụ đảng viên với từng hộ gia đình thể hiện rõ hơn cách Đảng bộ phường đổi mới phương thức lãnh đạo từ cơ sở.

Bà Võ Nữ Huyền Loan cho biết: Đảng ủy phường chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, đặc biệt triển khai chủ trương “Đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”.

Qua đó, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và vận động người dân tham gia các phong trào tại địa phương.

Mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng, chỉnh trang đô thị, nhất là vận động người dân hiến đất mở đường, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường.

Tại Chi bộ tổ dân phố An Ngãi, 98 đảng viên được phân công phụ trách các nhóm hộ gia đình. Theo Bí thư Chi bộ Nguyễn Minh Thành, từ sự sâu sát, tích cực vận động của đảng viên, Chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp 570 triệu đồng, hiến 3.575 m² đất để mở rộng hơn 3 km đường giao thông; đồng thời đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho hơn 4,5 km đường hẻm tại địa bàn.

Chi bộ tổ dân phố An Ngãi vận động nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng tổ dân phố văn minh, an ninh, an toàn. Ảnh: N.H

Các chi bộ trên địa bàn phường cũng xây dựng, nhân rộng hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo” như: “Họ đạo không tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Chi hội nông dân 3 tốt về ATGT”, “CLB gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững”, “Gia đình số”, “Tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất rau an toàn”…

Qua đó, các chủ trương, nghị quyết được tuyên truyền, phổ biến đến người dân, góp phần tạo đồng thuận trong xây dựng đô thị văn minh và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đào Văn Thông - đảng viên Chi bộ tổ dân phố An Ngãi - bày tỏ: "Tôi thường xuyên đến từng hộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Qua đó, kết hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động người dân thi đua sản xuất, chung tay xây dựng đô thị văn minh. Theo đó, chủ trương, nghị quyết kịp thời đến với người dân".

Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành tích năm 2025 là sự ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời tiếp thêm động lực để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới.