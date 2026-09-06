Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025”.

Phát huy kết quả đó, năm 2026, địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát cơ sở, gần dân, phát huy sức dân.

Ổn định tổ chức, tạo đà phát triển

Đảng bộ phường An Nhơn Đông được thành lập ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ phường Nhơn Hưng và Đảng bộ xã Nhơn An (thuộc thị xã An Nhơn trước đây). Đảng bộ phường có 17 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 2 Đảng bộ cơ sở, 9 chi bộ cơ sở và 6 chi bộ tổ dân phố; với 926 đảng viên.

Bà Võ Nữ Huyền Loan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường - cho biết: Sau sáp nhập, địa phương nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, bộ máy. Trong điều kiện đó, Đảng bộ phường tập trung củng cố hệ thống chính trị; đồng thời lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2.jpg
Một tuyến đường đô thị khang trang ở phường An Nhơn Đông. Ảnh: N.H

Một trong những kết quả nổi bật là cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được giữ vững trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Ông Mai Xuân Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường - cho hay: Trong 8 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận, giải quyết 2.987 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%. Công tác số hóa, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và trả kết quả điện tử tiếp tục được duy trì.

Năm 2025, phường hoàn thành 21/21 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đảng ủy phường và đạt, vượt 18/18 chỉ tiêu tỉnh giao. Đáng chú ý, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 9,8%; thu ngân sách nhà nước hơn 234 tỷ đồng, bằng 172,5% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Trong 8 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm tiếp tục tăng ấn tượng ở 2 con số (10,3%). Giá trị sản phẩm công nghiệp - xây dựng đạt 470 tỷ đồng, tăng 12,2%, vượt chỉ tiêu 12%; thương mại - dịch vụ đạt hơn 525 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ…

“Những kết quả trên là minh chứng cho hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ phường trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức sau sáp nhập, khơi thông các nguồn lực phát triển và tạo nền tảng để địa phương tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới” - ông Tiến khẳng định.

Huy động sức dân để xây dựng kết cấu hạ tầng

Nếu kết quả kinh tế - xã hội cho thấy hiệu quả lãnh đạo trên phương diện phát triển thì việc gắn nhiệm vụ đảng viên với từng hộ gia đình thể hiện rõ hơn cách Đảng bộ phường đổi mới phương thức lãnh đạo từ cơ sở.

Bà Võ Nữ Huyền Loan cho biết: Đảng ủy phường chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, đặc biệt triển khai chủ trương “Đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”.

Qua đó, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và vận động người dân tham gia các phong trào tại địa phương.

Mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng, chỉnh trang đô thị, nhất là vận động người dân hiến đất mở đường, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường.

Tại Chi bộ tổ dân phố An Ngãi, 98 đảng viên được phân công phụ trách các nhóm hộ gia đình. Theo Bí thư Chi bộ Nguyễn Minh Thành, từ sự sâu sát, tích cực vận động của đảng viên, Chi bộ đã vận động nhân dân đóng góp 570 triệu đồng, hiến 3.575 m² đất để mở rộng hơn 3 km đường giao thông; đồng thời đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho hơn 4,5 km đường hẻm tại địa bàn.

an-nhon-dong-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-phat-huy-suc-dan.jpg
Chi bộ tổ dân phố An Ngãi vận động nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng tổ dân phố văn minh, an ninh, an toàn. Ảnh: N.H

Các chi bộ trên địa bàn phường cũng xây dựng, nhân rộng hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo” như: “Họ đạo không tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Chi hội nông dân 3 tốt về ATGT”, “CLB gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững”, “Gia đình số”, “Tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất rau an toàn”…

Qua đó, các chủ trương, nghị quyết được tuyên truyền, phổ biến đến người dân, góp phần tạo đồng thuận trong xây dựng đô thị văn minh và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Đào Văn Thông - đảng viên Chi bộ tổ dân phố An Ngãi - bày tỏ: "Tôi thường xuyên đến từng hộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Qua đó, kết hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động người dân thi đua sản xuất, chung tay xây dựng đô thị văn minh. Theo đó, chủ trương, nghị quyết kịp thời đến với người dân".

Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành tích năm 2025 là sự ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời tiếp thêm động lực để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong giai đoạn mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới tư duy về văn hóa

Đổi mới tư duy về văn hóa

Chính trị

(GLO)- Đổi mới tư duy về văn hóa phải được chuyển hóa thành chương trình, sản phẩm và kết quả cụ thể, không thể dừng lại ở khẩu hiệu hay những phong trào ngắn hạn.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Lễ trao giải được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 135 điểm cầu xã, phường trên địa bàn, với hơn 6.300 đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Khi nguồn quần chúng tại chỗ ngày càng thu hẹp, công tác phát triển đảng viên mới là bài toán khó với nhiều địa phương. Tuy nhiên, bằng những cách làm chủ động, linh hoạt trong tạo nguồn và bám sát cơ sở, đến hết tháng 6-2026, Gia Lai đã kết nạp 2.880 đảng viên, đạt 63,4% kế hoạch năm.

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trọng Lợi

47 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

null