Giữ chuẩn mực trên không gian mạng

(GLO)- Chuyển đổi số và mạng xã hội mở ra nhiều cơ hội kết nối, chia sẻ thông tin nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cán bộ, đảng viên trong từng phát ngôn, hành động.

Vì vậy, mỗi cá nhân cần thường xuyên “tự soi, tự sửa”, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và trách nhiệm nêu gương.

Nhận diện để kịp thời “tự sửa”

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Mỗi cán bộ, đảng viên hằng ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt”. Lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là khi mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp cận lượng thông tin lớn và chịu nhiều tác động từ không gian mạng.

Thực tiễn cho thấy, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tận tụy với công việc, gương mẫu trước nhân dân. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn xuất hiện những biểu hiện lệch lạc như thiếu ý thức rèn luyện, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể, ngại va chạm, né tránh trách nhiệm hoặc sử dụng mạng xã hội thiếu chuẩn mực.

Tại tỉnh Gia Lai, đã có những trường hợp đảng viên khi nguyện vọng cá nhân không được đáp ứng thì nảy sinh tâm lý bất mãn, phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội theo hướng cảm tính, suy diễn.

Cũng có trường hợp phản ánh những vấn đề xã hội nhưng sử dụng thông tin, ngôn từ mang tính quy chụp, thiếu kiểm chứng... Dù là những trường hợp cá biệt, nhưng đây chính là lời cảnh báo cho thấy nếu thiếu bản lĩnh chính trị và ý thức “tự soi, tự sửa”, người đảng viên rất dễ để cảm xúc chi phối nhận thức và hành động.

Ông Đinh Văn Ưm - Bí thư Chi bộ thôn An Hưng (xã An Lão) cho biết: “Chi bộ luôn tạo điều kiện để đảng viên góp ý thẳng thắn, chân thành nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở đảng viên chấp hành các quy định, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ để giữ gìn uy tín của người đảng viên và tổ chức đảng”.

Trong Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm bổ sung nhiều nội dung phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng internet, mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật; đồng thời yêu cầu đảng viên thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và bí mật công tác…

Những quy định mới của Trung ương cho thấy yêu cầu quản lý, rèn luyện đảng viên đã được mở rộng sang môi trường số, nơi mỗi phát ngôn hay hành động đều có thể tạo sức lan tỏa nhanh và rộng.

Đây vừa là căn cứ xử lý vi phạm, vừa nhấn mạnh trách nhiệm tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng ngừa sai phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Để “tự soi, tự sửa” thành nếp thường xuyên

Có thể hiểu, “tự soi” là nhìn thẳng vào những hạn chế của bản thân; “tự sửa” là chủ động điều chỉnh nhận thức, hành vi để khắc phục những hạn chế đó. Đây phải là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, không chỉ thực hiện khi kiểm điểm cuối năm hay sinh hoạt chi bộ.

Trước mỗi quyết định, mỗi người cần tự nhìn lại mình, đặt lợi ích của Đảng, tập thể và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; đồng thời cầu thị tiếp thu góp ý để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện bản thân.

Trong thời đại số, mỗi phát ngôn trên mạng xã hội đều có thể lan truyền nhanh và tạo ảnh hưởng rộng. Đối với cán bộ, đảng viên, điều đó càng đòi hỏi trách nhiệm cao hơn trong ứng xử trên không gian mạng.

Mỗi bài viết, bình luận hay lượt chia sẻ cần được cân nhắc kỹ, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, tránh để cảm xúc nhất thời chi phối, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng và niềm tin của nhân dân.

Anh Nguyễn Thành Trung (36 tuổi) - đảng viên Chi bộ các cơ quan Đảng xã Ia Pnôn - chia sẻ: “Tôi quan niệm “tự soi, tự sửa” trước hết phải bắt đầu từ chính mình. Khi sử dụng mạng xã hội, tôi luôn cân nhắc trước mỗi phát ngôn, kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn và không chia sẻ nội dung chưa được xác thực.

Khi được đồng chí, đồng nghiệp góp ý, tôi sẵn sàng tiếp thu, điều chỉnh. Đó cũng là cách để mỗi đảng viên hoàn thiện bản thân, giữ gìn uy tín trước nhân dân”.

Anh Nguyễn Thành Trung - đảng viên Chi bộ các cơ quan Đảng xã Ia Pnôn cùng đoàn viên, thanh niên sử dụng mạng xã hội để lan tỏa các hoạt động của Đoàn. Ảnh: D.Đ

Để “tự soi, tự sửa” đi vào thực chất, các tổ chức đảng cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tự phê bình và phê bình; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc ngay từ khi mới phát sinh.

Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao kỹ năng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi sử dụng mạng xã hội.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ly - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, để “tự soi, tự sửa” trở thành nền nếp cần có sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, tổ chức đảng và sự tự giác rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong thời đại số, đây không chỉ là yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn là thước đo bản lĩnh chính trị, đạo đức và trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

“Mỗi cán bộ, đảng viên cần giữ chuẩn mực trong từng phát ngôn, hành động; sử dụng mạng xã hội đúng quy định, văn minh, có trách nhiệm và kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ.

Khi thường xuyên tự rèn luyện, mỗi người sẽ chủ động ngăn ngừa những biểu hiện lệch chuẩn từ sớm, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân” - bà Ly nhấn mạnh.