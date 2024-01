Cơ hội để cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”

(GLO)- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển”, “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, là công việc hệ trọng của Đảng; mang tính quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng, sự phát triển bền vững của đất nước.

(GLO)- Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Chỉ cần một cán bộ, công chức viên chức tham nhũng, gây phiền hà, thiếu tôn trọng Nhân dân đều có thể ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cơ quan, tổ chức, của Đảng và Nhà nước. Do đó, cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc đúng đắn, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

(GLO)- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định: “Tăng cường chăm lo xây dựng con người Gia Lai phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, tạo môi trường văn hóa lành mạnh”. Do những đặc điểm về dân cư, dân tộc và cả những vấn đề lịch sử, đoàn kết là một trong những giá trị cần được quan tâm vun đắp trong xây dựng chuẩn mực con người để đưa tỉnh nhà phát triển bền vững.

Gần 40 năm qua kể từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, trong đó có việc bảo đảm nhân quyền góp phần ổn định và phát triển bền vững đất nước. Việt Nam cũng là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 và luôn được đánh giá là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch không ngừng đưa ra những luận điệu xuyên tạc về việc bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam.

(GLO)- Sáng 25-10, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030". Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn-Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) và Trung tướng Phan Xuân Tuy-Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.