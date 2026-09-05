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Học và làm theo Bác từ những việc thiết thực

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Học và làm theo Bác đang được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Từ hỗ trợ sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến chăm lo đời sống, các hoạt động giúp hội viên chủ động vươn lên, ổn định cuộc sống và phát huy vai trò trong cộng đồng.

Đồng hành để nông dân vươn lên

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Gia đình chị Siu Bách (làng De Lung, xã Ia Krái) chuyển đổi diện tích đất sản xuất sang trồng cà phê giống TR4, hướng đến liên kết bền vững. Ảnh: P.D

Gia đình chị Siu Bách (làng De Lung, xã Ia Krái) có 2,5 ha đất sản xuất. Trước đây, gia đình trồng 1,3 ha cao su và 1,2 ha cây ngắn ngày. Do hiệu quả kinh tế từ vườn cao su không cao, cách đây 3 năm, được Hội Nông dân xã tư vấn, hướng dẫn, gia đình chị chuyển sang trồng cà phê giống TR4.

Nhận thấy cây cà phê phù hợp, cho hiệu quả bước đầu, cuối tháng 7.2026, gia đình tiếp tục cải tạo 1,2 ha đất trồng cây ngắn ngày để mở rộng diện tích, từng bước tham gia liên kết sản xuất.

Từ hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, các cấp Hội chú trọng chuyển giao KHKT, giúp nông dân chuyển từ canh tác dựa vào kinh nghiệm sang tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn. Chị Rơ Mah Dúi (làng Ia Grăng 1, xã Ia Grai) có 8 sào cà phê. Tham gia Tổ liên kết cà phê 4C của làng, chị được tập huấn kỹ thuật làm cỏ, cắt cành, bón phân, tưới nước, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật… nhờ đó việc chăm sóc vườn cây ngày càng bài bản.

Tổ liên kết cà phê 4C làng Ia Grăng 1 hiện có 219 hộ tham gia, liên kết với Công ty TNHH một thành viên Sơn Huyền Phát Gia Lai (xã Ia Hrung) để sản xuất theo quy trình bền vững. DN còn hướng dẫn các hộ sử dụng ứng dụng trên điện thoại để nhận biết tình trạng dinh dưỡng, sâu bệnh của cây cà phê và kết nối với chuyên gia khi cần tư vấn, xử lý.

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Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn. Ảnh: P.D

Bà Rơ Chăm H’Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - cho biết: Hội xác định hỗ trợ nông dân phải hướng đến trang bị kiến thức, kỹ thuật và phương thức sản xuất phù hợp, giúp hội viên tự vươn lên. Khi người dân chủ động được sinh kế, hiệu quả hỗ trợ sẽ bền vững hơn. Tinh thần tương trợ được phát huy qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 164.845 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt 100,5% chỉ tiêu. Các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã hỗ trợ hơn 250 hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn, vật tư, ngày công và kinh nghiệm sản xuất.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, các cấp Hội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, khuyến khích hội viên liên kết sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, giảm chi phí và nâng cao giá trị nông sản. Phương thức hỗ trợ cũng đổi mới theo yêu cầu thực tiễn và xu hướng chuyển đổi số, qua livestream số cộng đồng, quảng bá sản phẩm, kết nối người tiêu dùng, tham quan, học tập mô hình hiệu quả.

Chăm lo đời sống, vun đắp cộng đồng

Chăm lo hội viên không chỉ dừng ở hỗ trợ sản xuất mà còn được mở rộng sang đời sống, giáo dục và an sinh xã hội. Đầu tháng 8-2026, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Công ty CP Greenfeed Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, có con em vượt khó học giỏi tại xã Ia Ko.

Theo đó, mỗi hộ được vay 25 triệu đồng không lãi suất và hỗ trợ thức ăn chăn nuôi trong 2 năm; 40 học sinh, sinh viên được trao học bổng. Tổng kinh phí chương trình là 1,16 tỷ đồng. Theo bà Rơ Chăm H’Hồng, hỗ trợ sinh kế song hành với chăm lo giáo dục giúp mỗi gia đình có thêm cơ hội ổn định cuộc sống và hướng đến tương lai lâu dài.

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Hội Nông dân xã Ia Hiao tham gia livestream số cộng đồng, tạo thêm kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối người tiêu dùng. Ảnh: ĐVCC

Cùng với chăm lo đời sống, các cấp Hội phát huy vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2026 đến nay, hội viên, nông dân toàn tỉnh đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng, gần 5.000 ngày công, hiến hơn 16.600 m² đất; góp phần làm mới, sửa chữa 120 km đường giao thông nông thôn, 26 km kênh mương và 29 cầu, cống.

Công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giữ gìn ANTT ở khu dân cư cũng được chú trọng, gắn với các mô hình để người dân trực tiếp tham gia, duy trì.

Tại phường Tam Quan, cuối tháng 7.2026, Hội Nông dân phường ra mắt mô hình “An toàn an ninh trật tự; Cộng đồng dân cư không ma túy” trên tuyến đường Chi hội Nông dân khu phố tự quản. Ông Trịnh Văn Mười - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tam Quan - cho hay: Các hộ dân được kết nối qua nhóm Zalo để kịp thời trao đổi thông tin. Khi phát hiện vụ việc hoặc đối tượng nghi vấn, thông tin được chuyển đến tổ trưởng để phối hợp với khu phố và cảnh sát khu vực xử lý. Từ một tuyến đường tự quản, mô hình từng bước mở rộng thành không gian tự quản của cộng đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Rơ Chăm H’Hồng khẳng định, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và đoàn kết ngày càng lan tỏa trong hội viên, nông dân. Mỗi mô hình, phần việc góp thêm một cách làm thiết thực, đưa việc học và làm theo Bác trở thành hành động thường xuyên; qua đó, tổ chức Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng nông dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ cơ sở.

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