Hạt nhân chính trị trong những ngôi trường mới

(GLO)- Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai có quy mô lớn hơn, số cán bộ, giáo viên, học sinh tăng, phạm vi hoạt động mở rộng.

Cùng với việc kiện toàn nhà trường, tổ chức Đảng cũng nhanh chóng ổn định, thống nhất tư tưởng, đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo nền tảng để duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Ổn định tổ chức, thống nhất từ cơ sở

Thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, xã Ân Tường từ 8 cơ sở ban đầu còn 4 đơn vị. Trường THCS Ân Tường được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Ân Hữu và Trường THCS Ân Tường Tây, gồm điểm trường chính tại cơ sở Ân Tường Tây và 1 phân hiệu tại thôn Ân Hữu; tổng quy mô 25 lớp, 942 học sinh.

2 điểm trường cách nhau gần 4 km, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động chung, trong đó có sinh hoạt Đảng. Cùng với việc tổ chức lại nhà trường, Đảng bộ Trường THCS Ân Tường được thành lập với 33 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy xã Ân Tường trao quyết định thành lập các tổ chức cơ sở Đảng tại các trường sau sắp xếp. Ảnh: T.B

Không để khoảng cách địa lý trở thành khoảng cách trong lãnh đạo, Đảng ủy nhà trường phân công cấp ủy viên bám sát từng cơ sở, điều chỉnh phương thức sinh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi công việc. Nhờ đó, những vấn đề phát sinh tại từng điểm trường được nắm bắt, xử lý kịp thời.

Ông Trần Minh Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Ân Tường - cho biết: Việc phân công cấp ủy viên bám cơ sở giúp công việc thông suốt, kết nối các điểm trường, ổn định tư tưởng, thống nhất chuyên môn và tăng cường đoàn kết trong nhà trường.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ân Tường Thái Danh Hân, việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và lấy học sinh làm trung tâm giúp các tổ chức cơ sở Đảng trong trường học nhanh chóng ổn định, qua đó tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục và khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ nhà trường.

Đổi mới phương thức lãnh đạo trong quy mô lớn

Nếu tại xã Ân Tường, thách thức đặt ra từ khoảng cách giữa các điểm trường, thì tại phường Quy Nhơn, yêu cầu mới đến từ quy mô sắp xếp diện rộng.

Trước sắp xếp, phường có 25 cơ sở giáo dục công lập, gồm 7 trường mầm non, 10 trường tiểu học và 8 trường THCS, tương ứng 25 chi bộ với 710 đảng viên. Sau kiện toàn còn 12 trường, giảm 13 trường, tương ứng 52%.

Cùng với đó, 25 chi bộ cũ kết thúc hoạt động; 11 đảng bộ và 1 chi bộ trường học mới được thành lập. Việc chuyển giao được thực hiện đồng bộ, bảo đảm không gián đoạn sự lãnh đạo của Đảng, chế độ sinh hoạt và công tác quản lý đảng viên.

Quy mô các tổ chức đảng sau sắp xếp cũng lớn hơn nhiều. Đảng bộ Trường THCS Lê Hồng Phong và Đảng bộ Trường THCS Trần Hưng Đạo cùng có 83 đảng viên; các đảng bộ còn lại có từ 50-70 đảng viên.

Đảng ủy phường Quy Nhơn trao quyết định thành lập các tổ chức cơ sở Đảng tại các trường học sau sắp xếp. Ảnh: ĐVCC

Bà Lê Thị Huỳnh Anh - Trưởng Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy phường Quy Nhơn) cho biết, cấp ủy các Đảng bộ trường có 5-7 đồng chí, bí thư cấp ủy đồng thời là hiệu trưởng nhà trường. Cấp ủy gồm các phó hiệu trưởng, bí thư chi bộ trực thuộc, cán bộ phụ trách đoàn thể và tổ trưởng chuyên môn.

Cách tổ chức này giúp những vấn đề thực tiễn của nhà trường được đưa vào nghị quyết, chương trình công tác của Đảng; đồng thời nghị quyết được cụ thể hóa trong quản lý, dạy và học.

Tại Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn), bà Nguyễn Thị Kim Anh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh yêu cầu giữ vững đoàn kết nội bộ.

Theo bà, cấp ủy thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong toàn trường.

Đến nay, việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành. Việc thành lập các đảng bộ, chi bộ, chỉ định cấp ủy và kiện toàn cán bộ quản lý được thực hiện đồng bộ với quá trình thành lập trường, tạo cơ sở chính trị để các đơn vị ổn định tổ chức, hoạt động từ đầu năm học 2026-2027.

Trong môi trường mới, mỗi giáo viên là đảng viên không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, kết nối tập thể.

Cô giáo Võ Thị Thơ - đảng viên trẻ Trường THCS Ân Tường - cho biết, bên cạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, bản thân luôn xác định phải nêu cao trách nhiệm, chủ động hỗ trợ đồng nghiệp, góp phần xây dựng tập thể thống nhất, vững mạnh.

Việc tinh gọn đầu mối, kiện toàn tổ chức Đảng trong các trường học, vì thế, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của từng cấp ủy viên, đảng viên.

Khi tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân quy tụ đội ngũ, nghị quyết gắn với nhiệm vụ nhà trường và được cụ thể hóa bằng chất lượng giáo dục, những ngôi trường mới sẽ có thêm nền tảng để ổn định và phát triển.