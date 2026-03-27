Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K75B.22

Tham gia lớp học có 55 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và dự nguồn các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Qua 2 năm học tập, các học viên đã hoàn thành chương trình gồm 19 môn học và 3 môn thi tốt nghiệp, bám sát hệ thống lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý thực tiễn.
Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp; trong đó có 1 học viên đạt loại giỏi (chiếm 1,81%), 53 học viên đạt loại khá (chiếm 96,38%).
Dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đã khen thưởng 3 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia các phong trào của lớp.