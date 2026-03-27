Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K75B.22

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K75B.22, khóa học 2024-2026.

Tham gia lớp học có 55 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và dự nguồn các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Quang cảnh lễ bế giảng. Ảnh: Hoàng Vũ

Qua 2 năm học tập, các học viên đã hoàn thành chương trình gồm 19 môn học và 3 môn thi tốt nghiệp, bám sát hệ thống lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng các kỹ năng lãnh đạo, quản lý thực tiễn.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp; trong đó có 1 học viên đạt loại giỏi (chiếm 1,81%), 53 học viên đạt loại khá (chiếm 96,38%).

Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực III trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Hoàng Vũ

Dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đã khen thưởng 3 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia các phong trào của lớp.