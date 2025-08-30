Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bế giảng 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị

(GLO)- Sáng 29-8, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức bế giảng 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 31(hệ không tập trung) và khóa 35 (hệ tập trung), khóa học 2024-2025.

Dự lễ bế giảng có các đồng chí: Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng nhà trường; Võ Hoàng Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phan Chí Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tham gia 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị có 125 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: N.H

Sau thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và một số nội dung về khoa học hành chính…

Kết thúc các khóa học, 125 học viên tốt nghiệp (đạt 100%); có 39 học viên đạt loại giỏi (chiếm 31,2%), 86 học viên xếp loại khá (chiếm 68,8%).

Trao giấy khen cho các học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Ảnh: N.H

Tại buổi lễ, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã trao bằng tốt nghiệp cho các học viên và tặng giấy khen cho 13 học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.