Khi lòng dân mở lối cho những tuyến đường

(GLO)- Không chờ kinh phí bồi thường, nhiều hộ dân ở xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng làm đường. Từ sự đồng thuận của người dân, “nút thắt” mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo cơ hội để những tuyến đường xuống cấp sớm được đầu tư, chỉnh trang trong năm 2026.

Nhường đất để mở đường

Sau buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Ia Grai, hơn 50 hộ dân có đất và tài sản nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường Hoàng Hoa Thám đã thống nhất tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, không yêu cầu bồi thường. Một số hộ chủ động chặt cây, tháo dỡ hàng rào, chuẩn bị mặt bằng để phục vụ đo đạc, khảo sát.

Các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án đầu tư, nâng cấp đường Hoàng Hoa Thám ký bản cam kết tự nguyện hiến, bàn giao đất và tài sản không yêu cầu bồi thường. Ảnh: Minh Thoan

Đường Hoàng Hoa Thám, đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thường Kiệt, dài 443 m, là một trong 7 tuyến đường được phê duyệt đầu tư từ năm 2023. Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được nâng cấp với mặt đường rộng 7,5 m, thảm bê tông nhựa và hệ thống thoát nước đồng bộ.

Hiện mặt đường đã xuất hiện nhiều đoạn bong tróc, ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dự án từng dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương, nhưng do hụt thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 nên chưa thể triển khai theo kế hoạch.

Đến nay, dự án đã được bố trí kinh phí xây dựng nhưng chưa có nguồn để bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải phóng mặt bằng. Vì vậy, địa phương vận động các hộ dân có đất, tài sản bị ảnh hưởng tự nguyện bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.

Theo ông Đỗ Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Ia Grai, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, địa phương xác định sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện đưa các công trình vào thi công.

“Chúng tôi mong các hộ dân phát huy tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung, tự nguyện hiến đất, hiến cây, di dời hàng rào và các công trình phụ trợ nằm trong phạm vi thi công để tạo điều kiện cho dự án được triển khai thuận lợi” - ông Đông nói.

Đại diện lãnh đạo UBND xã và các cơ quan chuyên môn trực tiếp đến các hộ dân trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám để tuyên truyền vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Ảnh: Minh Thoan

Là một trong những hộ có đất nằm trên tuyến, ông Trần Xuân Trung - Bí thư Chi bộ thôn 3, đồng tình với chủ trương đầu tư, nâng cấp đường Hoàng Hoa Thám. Theo ông, việc nâng cấp tuyến đường không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn góp phần cải thiện diện mạo khu dân cư, mang lại lợi ích thiết thực cho những hộ dân sinh sống dọc tuyến.

Không chỉ đồng thuận bàn giao phần đất bị ảnh hưởng, ông Trung còn đứng ra vận động các hộ dân cùng chia sẻ khó khăn với địa phương. “Khi con đường được đầu tư khang trang, đẹp đẽ thì người hưởng lợi trước hết chính là người dân trên địa bàn. Vì vậy, bà con cần đồng thuận, cùng chung tay với chính quyền để công trình sớm hoàn thành” - ông Trung chia sẻ.

Địa phương cũng xác định không nhất thiết phải chờ hoàn tất toàn bộ mặt bằng mới triển khai. Với phương châm làm đến đâu, giải phóng mặt bằng đến đó, từng đoạn mặt bằng được người dân bàn giao sẽ được hoàn thiện, tạo điều kiện thi công, qua đó rút ngắn thời gian chờ đợi và sớm đưa công trình vào thực hiện.

Gỡ “nút thắt” mặt bằng

Cùng với Hoàng Hoa Thám, tuyến đường Cao Bá Quát dài hơn 600 m cũng được địa phương xác định cần sớm đầu tư, nâng cấp. Mặt đường hiện hư hỏng nặng, nhiều đoạn bong tróc, xuất hiện ổ gà, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là trong mùa mưa.

Các hộ dân tự nguyện cắt bỏ cây xanh để mở lối cho dự án đầu tư, nâng cấp tuyến đường Cao Bá Quát. Ảnh: M.T

Có hơn 70 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong điều kiện chưa bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất, cây cối và tháo dỡ hàng rào để tạo mặt bằng thi công.

Gia đình anh Đặng Ngọc Toàn (thôn 2) là một trong những hộ hưởng ứng chủ trương này. Gia đình anh tự nguyện tháo dỡ khoảng 18 m hàng rào và hiến phần đất bị ảnh hưởng để dự án sớm được triển khai.

Theo anh Toàn, tuyến đường giao thông xuống cấp khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Vì vậy, gia đình anh sẵn sàng chia sẻ một phần đất đai, tài sản để công trình sớm được thực hiện.

“Việc đầu tư xây dựng tuyến đường khang trang, sạch, xanh và đẹp là nguyện vọng chung của bà con. Tuyến đường hoàn thành không chỉ thuận lợi cho việc đi lại mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, cải thiện cảnh quan và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội” - anh Toàn nói.

Anh Toàn cũng đánh giá cao việc lãnh đạo xã và các cơ quan chuyên môn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

﻿ Hơn 70 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, không yêu cầu bồi thường để nâng cấp tuyến đường Cao Bá Quát. Ảnh: Minh Thoan

Không chỉ Hoàng Hoa Thám và Cao Bá Quát, tại các tuyến Trần Khánh Dư, Bà Triệu, Nguyễn Viết Xuân, người dân cũng đồng thuận với chủ trương đầu tư, sẵn sàng hiến đất, hiến cây và di dời hàng rào để mở rộng, nâng cấp đường giao thông.

Ông Huỳnh Thế Phong - Giám đốc Ban Quản lý xã Ia Grai cho biết, các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu đã được hoàn tất; công tác giải phóng mặt bằng đang được địa phương thực hiện theo từng đoạn, phù hợp với tiến độ thi công. Do địa phương đang trong cao điểm mùa mưa nên khi thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các công trình trong năm 2026.

Những mét đất, hàng cây hay đoạn hàng rào người dân tự nguyện nhường lại có thể không lớn đối với mỗi gia đình, nhưng khi cộng lại đã trở thành điều kiện quan trọng để mở đường. Từ Hoàng Hoa Thám đến Cao Bá Quát và các tuyến đường khác, sự đồng thuận đang từng bước tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tạo cơ hội để những tuyến đường xuống cấp được đầu tư, chỉnh trang.

Hàng rào mở lối, mặt bằng được bàn giao, máy móc sẽ sớm vào công trường khi thời tiết thuận lợi. Phía sau những phần đất được nhường lại là mong muốn giản dị: con đường đi qua trước nhà hôm nay sẽ thuận lợi hơn cho cả cộng đồng ngày mai.