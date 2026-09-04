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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai

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(GLO)- Chiều 4-9, trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đang sinh sống tại phường Pleiku và phường An Phú.

Cùng đi với Phó Thủ tướng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung; lãnh đạo 2 phường Pleiku và An Phú.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (bên phải) thăm, tặng quà đồng chí Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tại phường Pleiku, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm các đồng chí: Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Dương Văn Trang - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Tại phường An Phú, Phó Thủ tướng đã đến thăm đồng chí Hà Sơn Nhin - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (bên trái) thăm, tặng quà đồng chí Hà Sơn Nhin - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; đồng thời, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp quan trọng của các đồng chí trong quá trình công tác, lãnh đạo và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương qua các thời kỳ.

Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình địa phương, đóng góp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (bên trái) tặng quà cho đồng chí Dương Văn Trang - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; chúc Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chuyến thăm thể hiện tình cảm, sự trân trọng và tri ân của lãnh đạo Chính phủ đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đồng thời khẳng định sự tiếp nối, kế thừa kinh nghiệm và truyền thống trong quá trình xây dựng tỉnh Gia Lai nói riêng, đất nước nói chung ngày càng phát triển.

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