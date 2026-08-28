Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại nơi thờ Bác ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku); dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: P.D

Tham dự lễ có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh và các xã, phường: Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, An Phú, Gào, Biển Hồ.

Đồng chí Rah Lan Chung chỉnh vòng hoa, thực hiện nghi thức dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: P.D

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dành phút tưởng niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân; người sáng lập và rèn luyện Đảng ta.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tiếp đó, các đại biểu đã dâng hương tại nơi thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn dâng hương tại nơi thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: P.D

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Tại đây, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.