Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc với Trung tâm ICISE

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 3-9, Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Tiếp và làm việc với đoàn có Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang; cùng đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các bộ, ngành liên quan và sở, ngành của tỉnh Gia Lai.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Buổi làm việc nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để ICISE tiếp tục phát triển.

Trong đó, tập trung thảo luận những nội dung gồm: lãi suất tiền gửi ngân hàng; quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; phương án đầu tư phòng thí nghiệm dùng chung tại ICISE; chính sách đặc thù, hỗ trợ tài chính cho hoạt động của phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu thuộc Trung tâm ICISE; xây dựng Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành thành Viện nghiên cứu cơ bản quốc tế trọng điểm về Vật lý.

Cùng với đó là trao đổi về hoạt động của Làng trẻ em SOS Huế; việc tổ chức thí điểm chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi”; các quy định liên quan đến quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ...

Giáo sư Trần Thanh Vân kiến nghị nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách. Ảnh: Hoàng Vũ

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư Trần Thanh Vân cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Gia Lai đã đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ICISE hoạt động, phát triển.

Giáo sư mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách để Trung tâm hoạt động hiệu quả hơn; qua đó góp phần mở rộng nghiên cứu khoa học cơ bản, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường kết nối các nhà khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Các thành viên Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Giáo sư Trần Thanh Vân, đồng thời giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị khác, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Đối với đề xuất tổ chức chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về Khí hậu và Chuyển đổi”, Đoàn công tác thống nhất việc tổ chức và đánh giá cao chủ đề của sự kiện. Đồng thời, mong muốn Giáo sư Trần Thanh Vân kết nối các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước để tổ chức hiệu quả chương trình, đóng góp thiết thực cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu - một trong những vấn đề quan trọng đang đặt ra đối với các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Trước đó đối với vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã giao UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với ICISE và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu phương án tổ chức thử nghiệm chương trình, bảo đảm quy định pháp luật và điều kiện thực tế; trên cơ sở đó xây dựng Đề án tổ chức Đối thoại giai đoạn 2027-2030, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.