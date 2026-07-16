Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với GS. Trần Thanh Vân về định hướng phát triển ICISE

(GLO)- Sáng 16-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi cụ thể về nhu cầu và định hướng phát triển trong thời gian tới. Về phía ICISE, GS. Trần Thanh Vân đề xuất tỉnh hỗ trợ phương án xây dựng nhà nghiên cứu, chung cư lưu trú cho các nhà khoa học; đồng thời, hỗ trợ tìm kiếm nhà đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn phục vụ hoạt động của Trung tâm.

Thống nhất với đề xuất của GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị đơn vị sớm lên thiết kế chi tiết để tỉnh có phương án triển khai cụ thể.

Tỉnh cũng thống nhất sẽ hỗ trợ ngân sách tối thiểu 100.000 USD/năm cho mỗi nhóm đối với 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm gồm: Vật lý neutrino, Vật lý lượng tử, Vật lý thiên văn và Vật lý sinh học.

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn GS. Trần Thanh Vân hỗ trợ kết nối để tỉnh triển khai ký kết, xây dựng đề án cho 2 dự án khoa học lớn là Trạm quan trắc biển, hải dương học và Trạm thu nhận, xử lý tín hiệu vệ tinh BIOMASS đặt tại Quy Nhơn.

Mục tiêu hướng tới việc ký kết hợp tác chính thức nhân chuyến thăm Pháp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam vào tháng 10-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) trao đổi với GS. Trần Thanh Vân tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vũ

Cùng với đó, hai bên cũng trao đổi cụ thể về công tác chuẩn bị cho hội nghị quốc tế "Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi" diễn ra vào tháng 10 tới.

Đây được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn đối thoại quốc tế quy mô lớn, kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách toàn cầu trong việc tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Địa phương luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế và tài chính để ICISE phát triển bền vững, trở thành điểm sáng khoa học của cả nước.