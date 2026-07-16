Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp xã giao GS. Trần Thanh Vân

(GLO)- Ngày 15-7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp xã giao GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trân trọng cảm ơn những đóng góp tâm huyết của GS. Trần Thanh Vân và Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam đối với sự phát triển khoa học công nghệ trong nhiều năm qua.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (bên trái) tiếp xã giao GS. Trần Thanh Vân. Ảnh: VGP/Gia Huy

Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của GS. Trần Thanh Vân trong việc kết nối cộng đồng khoa học quốc tế với Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước trong giới khoa học thế giới.

Đồng thời, ghi nhận những kết quả nổi bật của ICISE (trụ sở tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) khi trở thành địa chỉ khoa học có uy tín trong khu vực và trên thế giới; đón hàng nghìn nhà khoa học đến tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, trong đó có hơn 20 giáo sư đoạt Giải Nobel đã đến Quy Nhơn tham gia các hoạt động khoa học.

Đáng chú ý, từ nền tảng của ICISE, nhiều nhóm nghiên cứu chất lượng cao đã hình thành, tiêu biểu là Viện Nghiên cứu khoa học liên ngành IFIRSE - một trong những viện nghiên cứu xuất sắc của Việt Nam.

Nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển với động lực trọng tâm là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn GS. Trần Thanh Vân, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tiếp tục đồng hành cùng đất nước, phát huy vai trò kết nối tri thức, thu hút các nhà khoa học quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao GS. Trần Thanh Vân tại trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP/Gia Huy

Phát biểu đáp từ, GS. Trần Thanh Vân cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với sự phát triển của Trung tâm ICISE trong thời gian qua.

Ông cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác khoa học quốc tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển nền khoa học Việt Nam.

Bên cạnh đó, GS. Trần Thanh Vân cũng kiến nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ ổn định, trung và dài hạn cho ICISE thông qua Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Theo ông, nguồn lực này sẽ góp phần duy trì việc tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế, thu hút các chuyên gia nước ngoài; tạo điều kiện hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam.

Ghi nhận các ý kiến đề xuất của GS. Trần Thanh Vân, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, tạo điều kiện để ICISE tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.