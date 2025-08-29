Danh mục
Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Hiệp hội Kinh tế-Văn hóa Hàn Việt và Công ty Cổ phần Kosy

ĐOÀN BÌNH
(GLO)-Sáng 28-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Kinh tế-Văn hóa Hàn Việt (KOVECA) và Công ty cổ phần Kosy. 

Dự buổi làm việc có ông Kwon Sung Teak-Chủ tịch KOVECA và ông Nguyễn Việt Thung-Phó Tổng Giám đốc Kosy Group.

anh-2-6575.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (phải) tặng quà lưu niệm cho ông Kwon Sung Teak-Chủ tịch KOVECA. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết: Tỉnh Gia Lai có 134 km bờ biển, vùng lãnh hải rộng 36.000 km2 và cảng biển quốc tế Quy Nhơn. Gia Lai có nhiều tiềm năng để trở thành trung tâm phát triển dịch vụ về vận tải, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa, cảng biển, logistics của cả nước và cũng là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên, Nam Lào, Ðông Bắc Campuchia và Thái Lan.

anh-3-9253.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh chụp hình lưu niệm với các thành viên KOVECA và Công ty cổ phần Kosy. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn KOVECA và Công ty cổ phần Kosy sẽ tiếp tục là cầu nối, quảng bá tiềm năng, lợi thế về vùng đất, con người Gia Lai đến với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

anh-1-7816.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Tại buổi làm việc, lãnh đạo KOVECA và Công ty cổ phần Kosy đề xuất thực hiện 3 dự án trên địa bàn tỉnh gồm: Khu Công nghiệp phía Nam quốc lộ 19 An Nhơn, Khu đô thị 03 thuộc Khu đô thị phía Đông đầm Thị Nại và Khu đô thị 26,18 ha khu hành chính mới Đak Đoa.

Các đơn vị mong muốn lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 27-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (TP. Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” .

Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Tối 24-8, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Chương trình “Sao Nhập ngũ concert 2025”, Viettel đã tổ chức trao giải Cuộc thi "Yêu nước theo cách của bạn". Trong 8 tác phẩm được vinh danh, Báo và PT-TH Gia Lai đã góp mặt 1 đại diện ở hạng mục: Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Thời sự quốc tế

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Thời sự quốc tế

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

