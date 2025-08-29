Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Hiệp hội Kinh tế-Văn hóa Hàn Việt và Công ty Cổ phần Kosy

(GLO)-Sáng 28-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hiệp hội Kinh tế-Văn hóa Hàn Việt (KOVECA) và Công ty cổ phần Kosy.

Dự buổi làm việc có ông Kwon Sung Teak-Chủ tịch KOVECA và ông Nguyễn Việt Thung-Phó Tổng Giám đốc Kosy Group.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (phải) tặng quà lưu niệm cho ông Kwon Sung Teak-Chủ tịch KOVECA. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết: Tỉnh Gia Lai có 134 km bờ biển, vùng lãnh hải rộng 36.000 km2 và cảng biển quốc tế Quy Nhơn. Gia Lai có nhiều tiềm năng để trở thành trung tâm phát triển dịch vụ về vận tải, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa, cảng biển, logistics của cả nước và cũng là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên, Nam Lào, Ðông Bắc Campuchia và Thái Lan.

Lãnh đạo UBND tỉnh chụp hình lưu niệm với các thành viên KOVECA và Công ty cổ phần Kosy. Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn KOVECA và Công ty cổ phần Kosy sẽ tiếp tục là cầu nối, quảng bá tiềm năng, lợi thế về vùng đất, con người Gia Lai đến với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đoàn Bình

Tại buổi làm việc, lãnh đạo KOVECA và Công ty cổ phần Kosy đề xuất thực hiện 3 dự án trên địa bàn tỉnh gồm: Khu Công nghiệp phía Nam quốc lộ 19 An Nhơn, Khu đô thị 03 thuộc Khu đô thị phía Đông đầm Thị Nại và Khu đô thị 26,18 ha khu hành chính mới Đak Đoa.

Các đơn vị mong muốn lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai dự án.