Xã, phường vào cuộc thu hút đầu tư

Việc có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tại Cụm công nghiệp Gò Mít góp phần tăng thêm uy tín cho xã Phù Cát trong thu hút đầu tư. Ảnh: T.Sỹ

Trước đây, chỉ tiêu thu hút đầu tư các dự án hằng năm được UBND tỉnh phân giao cho Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện, còn các xã, phường hầu như không tham gia hoặc có tham gia thì chủ yếu là phối hợp trong việc xác định nguồn gốc đất, công trình kiến trúc trên đất để các chủ đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp (CCN) tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. Từ ngày 3-7, UBND tỉnh giao chỉ tiêu cho 49/58 xã, phường (mới) thuộc tỉnh Bình Định (cũ) thu hút đầu tư từ 1 - 4 dự án. Việc này đồng nghĩa với các xã, phường trở thành “kép chính” trong công tác thu hút đầu tư.

Nhiều địa phương như xã Canh Vinh đã có những động thái tích cực, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện chỉ tiêu tỉnh giao (thu hút 4 dự án mới - nhiều nhất tỉnh). Hiện xã đã rà soát lại quy hoạch chung để lập quy hoạch chi tiết, đồng thời xây dựng chương trình hành động, kịch bản tăng trưởng KT-XH và thu hút đầu tư 6 tháng cuối năm 2025. Xã cũng xác định vị trí, diện tích CCN Canh Hiển và CCN Canh Hiệp, đồng thời xin tỉnh cho chủ trương thành lập 2 CCN này làm cơ sở cho việc giải phóng mặt bằng, thu hút DN đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN và mời gọi các DN thứ cấp.

Ông Nguyễn Thành Đô-Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Canh Vinh-cho biết: Xã chủ động liên hệ, mời gọi các DN đến đầu tư và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư phát triển bền vững. Hiện có 1 DN quan tâm đến việc đầu tư, kinh doanh hạ tầng CCN Canh Hiển và 1 DN khác đang xúc tiến đăng ký đầu tư dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại địa bàn thôn Chánh Hiển. Xã tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành và tăng cường quảng bá, mời gọi các DN đến địa phương để đầu tư.

Tương tự, xã Phù Cát được tỉnh giao thu hút 3 dự án mới. Hiện xã đã hoàn thiện kịch bản chi tiết, xác định nhiệm vụ, giải pháp thu hút các dự án mới. Lợi thế của xã là có 2 CCN Gò Mít và Cát Trinh được tỉnh quy hoạch nằm gần các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, rất thuận lợi về giao thông và vận chuyển hàng hóa.

Sở hữu diện tích đất lâm nghiệp rộng lớn, xã Canh Vinh đang khuyến khích người dân năng phát rừng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến. Ảnh: T.Sỹ

Hiện CCN Gò Mít đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, có nhiều DN đang sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhưng vẫn còn 3 - 4 ha đất sạch; CCN Cát Trinh còn 5 ha. Mới đây, sau khi được xã đưa đi khảo sát thực địa, một số DN ở TP Hồ Chí Minh đặt vấn đề thuê diện tích đất còn lại của CCN Gò Mít để xây dựng nhà máy. Đối với CCN Cát Trinh, xã đã hỗ trợ Công ty May Nhà Bè (chủ đầu tư kinh doanh hạ hầng CCN Cát Trinh) điều chỉnh lại quy hoạch, đồng thời hỗ trợ kết nối, giới thiệu các DN thứ cấp đến thuê đất để xây dựng nhà máy. Hiện Công ty TNHH Delta Galil đang đàm phán thuê diện tích còn lại trong CCN Cát Trinh để xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm may mặc. Ông Bùi Quốc Nghị-Chủ tịch UBND xã-cho hay: Xã đang mời gọi các DN đầu tư Dự án khu dân cư, đô thị phía Nam cầu Kiều An và Dự án công viên tam giác phía Bắc xã. Điều đáng mừng là đã có một nhà đầu tư xúc tiến đăng ký đầu tư Dự án công viên tam giác phía Bắc xã.

Việc giao chỉ tiêu thu hút đầu tư cụ thể cho xã, phường là một bước đi mới nhằm phân cấp mạnh mẽ, phát huy tính chủ động của chính quyền cơ sở trong phát triển kinh tế địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh năm 2025, tạo động lực cho những năm tiếp theo. Thời gian và cơ hội không chờ đợi các xã, phường. Nếu địa phương không nhanh chóng hành động sẽ rất khó đảm bảo được chỉ tiêu tỉnh giao, cơ hội cũng không còn, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Vì thế, những ngày qua, lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu các xã, phường nhanh chóng cụ thể hóa các chỉ tiêu được giao thành chương trình hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Cán bộ, công chức làm việc với tinh thần hết việc chứ không hết giờ, không nói không, không nói khó, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện!