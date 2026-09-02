Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh: 93 người chết vì tai nạn giao thông, gần 98.000 trường hợp vi phạm

(GLO)- Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 29-8 đến 2-9), cả nước ghi nhận 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết, 134 người bị thương.

So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025 giảm 68 vụ tai nạn giao thông, giảm 54 người chết và giảm 26 người bị thương. Đáng chú ý, toàn bộ số vụ tai nạn trong kỳ nghỉ lễ xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng ứng trực bảo đảm giao thông thông suốt trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: VTC News

Riêng ngày 2-9, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết và 21 người bị thương. So với cùng ngày năm ngoái, giảm 34 vụ, giảm 23 người chết và giảm 17 người bị thương.

Cùng ngày, khi lưu lượng phương tiện từ các địa phương trở lại các đô thị tăng cao, lực lượng CSGT đã triển khai phương án phân luồng, điều tiết tại các tuyến cao tốc, cửa ngõ và khu vực có nguy cơ ùn tắc.

Theo Cục CSGT, giao thông tại các đô thị lớn và địa phương giáp ranh cơ bản được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông. Trong kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 1.540 trường hợp, trừ điểm 9.301 giấy phép lái xe và tạm giữ 15.171 phương tiện.

Riêng trên đường bộ, CSGT phát hiện 76.845 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17.074 trường hợp vi phạm tốc độ, 388 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 138 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn, 658 trường hợp chở quá số người quy định và 857 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 29 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.

CSGT kiểm tra hình ảnh các phương tiện không giữ khoảng cách trên cao tốc. Ảnh: Đình Hiếu/Vietnamnet

Riêng trong ngày cuối của kỳ nghỉ, CSGT toàn quốc phát hiện 21.637 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 17.320 trường hợp. Các địa phương phát hiện 17.135 trường hợp vi phạm đường bộ, lập biên bản 16.820 trường hợp; tạm giữ 92 ô tô, 3.365 xe mô tô và 377 phương tiện khác; tước 407 giấy phép lái xe và trừ điểm 2.130 giấy phép lái xe.

Các lỗi vi phạm đáng chú ý gồm: 2.969 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.694 trường hợp vi phạm tốc độ, 132 trường hợp chở quá số người và 202 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 5 trường hợp vi phạm về ma túy.

Cũng trong 5 ngày nghỉ lễ, các đội CSGT đường bộ cao tốc do Cục CSGT phụ trách đã kiểm soát 8.938 phương tiện, lập biên bản 701 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng lập biên bản 11 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải.

Riêng ngày 2-9, trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT phụ trách, lực lượng chức năng kiểm soát 1.781 phương tiện, lập biên bản 122 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 62 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 702 trường hợp.

Kết quả trên cho thấy, tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ năm nay giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số trường hợp vi phạm vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; đã uống rượu, bia không lái xe, chấp hành tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đi vào làn dừng khẩn cấp và không dừng, đỗ tùy tiện trên đường cao tốc.