Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bảo đảm an toàn khi đưa 7 trường nội trú biên giới vào hoạt động

(GLO)- Chiều 4-9, tại xã Ia Púch, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về công tác chuẩn bị khai giảng và đưa các Trường Phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động; đồng thời nắm tình hình quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Quân đoàn 34 và Đảng ủy, UBND 7 xã biên giới.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Dự án đầu tư xây dựng 7 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới được triển khai theo mô hình 1 dự án gồm 7 điểm trường, quy mô 212 lớp, 7.108 học sinh, tổng diện tích sử dụng đất gần 52 ha, tổng mức đầu tư trên 1.516 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Các công trình có quy mô lớn, thời gian triển khai ngắn, trong khi phải đồng thời hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu, bàn giao; chuẩn bị đội ngũ, tuyển sinh, tổ chức ăn, ở, sinh hoạt và khai giảng năm học mới 2026-2027.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027 tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Tính đến ngày 27-8, giá trị khối lượng xây lắp thực hiện ước gần 1.120 tỷ đồng, đạt 87,5% giá trị hợp đồng xây lắp. Tổng số nhân lực đang được huy động tại 7 điểm trường là 2.778 người, gồm trên 2.000 nhân công của các nhà thầu và 740 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng tại 6/7 điểm trường còn chậm từ 10 đến 45 ngày, một số hạng mục nội trú, nhà ăn, bếp ăn, nhà công vụ và hạ tầng phụ trợ chưa thể hoàn thành đồng bộ ngay tại thời điểm khai giảng năm học mới.

Về nhân sự, 7 trường có nhu cầu 457 người, gồm cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Hiện đã có 302 người, còn thiếu 1 cán bộ quản lý, 112 giáo viên và 42 nhân viên. Để bảo đảm hoạt động từ đầu năm học, UBND tỉnh đã bổ sung 80 chỉ tiêu biên chế; 42 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên; điều động, thuyên chuyển, biệt phái hoặc bố trí dạy liên trường khoảng 24 giáo viên; điều động, biệt phái 7 phó hiệu trưởng; phối hợp đào tạo 54 nhân viên cấp dưỡng phục vụ tổ chức ăn, ở cho học sinh. Cùng với đó, đề xuất Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ công tác quản lý, rèn luyện học sinh lâu dài tại 7 Trường Phổ thông nội trú liên cấp biên giới.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Về tuyển sinh, đến nay 7 trường đã tuyển được 6.814 học sinh, đạt 99,94% chỉ tiêu; trong đó có 2.586 học sinh nội trú và 4.228 học sinh bán trú. Các chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh đã được chuẩn bị triển khai theo quy định.

Đối với công tác chuẩn bị Lễ khánh thành và khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và và Trung học cơ sở Ia Púch, các khâu tổ chức tại điểm cầu Ia Púch đã hoàn tất, sẵn sàng kết nối với điểm cầu truyền hình trực tiếp Trung ương trong Lễ khai giảng năm học 2026- 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang báo cáo công tác chuẩn bị đưa 7 Trường Phổ thông nội trú liên cấp biên giới vào hoạt động. Ảnh: Hà Duy

Qua nghe báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, các lực lượng hỗ trợ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đưa các Trường Phổ thông nội trú liên cấp đi vào hoạt động ngay đầu năm học mới 2026-2027. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục hiệu quả, an toàn.

Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai giảng và đưa 7 Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động trong năm học 2026-2027, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tuyệt đối bảo đảm an toàn cho học sinh khi vào học; bố trí lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, đủ số lượng trực 24/7; lắp đặt hệ thống camera bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho học sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huy động lực lượng quân đội tham gia bảo vệ và rèn luyện học sinh như mô hình thiếu sinh quân.

Đồng chí Siu H’Ler, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Ia Púch báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Hà Duy

Lãnh đạo các xã chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; các đơn vị thi công tập trung hoàn thành các hạng mục, bảo đảm ổn định việc dạy và học, sinh hoạt nội trú và bán trú sau 1 tháng. Đến ngày 1-10, 7 trường phải đảm bảo tất cả học sinh tập trung học tại trường, cả nội trú và bán trú.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: "Tôi đặc biệt lưu ý, việc tổ chức lễ khai giảng không đồng nghĩa với công trình đã hoàn thành; hạng mục chưa bảo đảm chất lượng, an toàn thì tuyệt đối không đưa vào sử dụng. Từ nay đến khi các trường vận hành ổn định, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tập trung cao độ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách; người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc thuộc phạm vi phụ trách".

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị xử lý ngay theo thẩm quyền những khó khăn về thủ tục, nhân lực, kinh phí, vật tư, thiết bị, điện, nước, thông tin liên lạc và điều kiện vận hành; chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn, nhà thầu bố trí đủ nguồn lực, ưu tiên phòng học, điện, nước, vệ sinh, nhà ăn, khu nội trú, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc kiểm tra chất lượng, nghiệm thu, bàn giao, hồ sơ vận hành, bảo trì; rà soát, bảo đảm đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm, chất lượng bữa ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm kinh phí, y tế, nước sạch, điện, đường truyền, thiết bị kỹ thuật và phương án dự phòng phục vụ hoạt động của các trường.

Đồng chí Thái Đại Ngọc giao Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cấp có thẩm quyền phương án bố trí lực lượng phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn, rèn luyện học sinh nội trú trong giai đoạn đầu vận hành; đồng thời bảo đảm đủ lực lượng bảo vệ, phục vụ phù hợp với quy mô, tính chất nội trú của từng trường.