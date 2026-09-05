Chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt bị tạm hoãn xuất cảnh

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm - chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt, do doanh nghiệp này đang nợ thuế hơn 440,6 tỷ đồng.

Ngày 3-9, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó trưởng Thuế tỉnh Gia Lai, ký Thông báo số 50942/TB-GLA-KĐT gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm.

Theo thông báo, ông Lê Thái Sâm, cư trú tại TP. Hồ Chí Minh, là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (mã số thuế 0107867370).

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh bắt đầu từ ngày 3-9-2026. Lý do là Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt đang có số tiền thuế nợ vượt ngưỡng quy định. Tính đến ngày 3-9, tổng số tiền thuế doanh nghiệp này còn nợ tại Thuế tỉnh Gia Lai là hơn 440,6 tỷ đồng.

Thuế tỉnh Gia Lai cho biết, để được hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh, doanh nghiệp cần thực hiện nộp tiền thuế nợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm tổng số tiền thuế còn nợ tại thời điểm cơ quan thuế tra cứu thấp hơn ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh.