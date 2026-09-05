Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: Năm học 2026-2027 phải đổi mới thực chất toàn ngành giáo dục

(GLO)- Sáng 5-9, tại điểm cầu chính Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Buổi lễ được truyền trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu Trường THCS Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên); Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự tại điểm cầu Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các địa phương dự tại điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền tại điểm cầu chính ở Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại Gia Lai, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (xã Ia Púch) được chọn làm điểm cầu truyền hình trực tiếp. Về dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành. Đây là 1 trong 7 trường nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại các xã biên giới của tỉnh theo chủ trương của Bộ Chính trị trong năm 2025-2026.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành 107 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút.

Trong thời gian diễn ra chương trình, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng. Tại những trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên, nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng cũng được tiến hành cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm.

Từ ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 177-TB/VPTW ngày 25-4-2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 18-7-2025, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo kết luận số 81-TB/TW về chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Chủ trương này là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn lâu dài của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển giáo dục gắn với củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Những ngôi trường mơ ước cho hơn 600.000 học sinh tại các xã biên giới đất liền đã trở thành hiện thực trong năm học 2026-2027. Chắc chắn những ngôi trường này sẽ mở rộng con đường tri thức cho các học sinh nơi đây, gieo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em và quê hương mình và cũng sẽ góp phần thay đổi diện mạo vùng biên.

Trong số này, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai) có tổng kinh phí đầu tư gần 178 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 5 ha, với 12 hạng mục gồm: khối học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà ở học sinh, nhà công vụ giáo viên và các khối chức năng. Năm học 2026-2027, trường có 23 lớp từ lớp 1 đến lớp 9 với 752 học sinh.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trân trọng đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thế hệ nhà giáo, học sinh và toàn ngành giáo dục nhân dịp năm học mới.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội.

Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò.

Kiểm tra, đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề. Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn.

Với truyền thống hiếu học của dân tộc, lòng tận tụy của đội ngũ nhà giáo và khát vọng của thế hệ trẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng năm học 2026-2027 sẽ mở ra những bước tiến mới cho giáo dục nước nhà.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới mà còn là dịp chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho đồng bào và trẻ em nơi biên cương của Tổ quốc.

Theo Thủ tướng, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Theo Thủ tướng, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định: Giáo dục, đào tạo phải bảo đảm "học đi đôi với hành", "lý thuyết gắn liền với thực tiễn", "nhà trường gắn liền với xã hội"; "Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế".

Năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành.

Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết. Các địa phương và nhà trường quan tâm đặc biệt đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai) phấn khởi trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Đức Thụy

Với các em học sinh, sinh viên, Thủ tướng nhắn nhủ: Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng - sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ làm chủ mình, học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

"Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương để trở thành những công dân toàn cầu, nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội" - Thủ tướng nhấn mạnh.