Gia Lai thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cấp tỉnh với hơn 300 người tham gia

(GLO)- Ngày 7-9, tại Khách sạn Anya Premier Beachfront Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tỉnh Gia Lai tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH phối hợp của nhiều lực lượng, phương tiện.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo buổi thực tập. Tham gia buổi thực tập còn có lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đại biểu tham dự buổi thực tập. Ảnh: N.L



Quang cảnh buổi thực tập. Ảnh: N.L

Tình huống giả định, vào lúc 8 giờ, tại khu vực để xe tầng hầm, nơi có khoảng 200 xe máy, xe máy điện và 20 ô tô xảy ra sự cố cháy. Do hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đang duy tu, bảo dưỡng, đám cháy không được phát hiện, khống chế kịp thời.

Khi lực lượng bảo vệ phát hiện, diện tích cháy đã khoảng 200m², nhanh chóng cháy lan sang các phương tiện xung quanh, sinh nhiều khói, khí độc và nhiệt lượng lớn.

Quang cảnh buổi diễn tập

Lực lượng PCCC cơ sở lập tức báo động, sử dụng bình chữa cháy, triển khai các lăng phun nước, đồng thời tổ chức cứu người, di chuyển tài sản. Tuy nhiên, khói, khí độc lan nhanh khiến việc tiếp cận khu vực cháy gặp nhiều khó khăn. Trong lúc thoát nạn, nhiều người hoảng loạn, chen lấn, một số bị thương, ngất xỉu. Có 26 người mắc kẹt tại các tầng 2 đến 5.

Đám cháy tiếp tục lan rộng, diện tích khoảng 350 m².

Nhận định đây là vụ cháy lớn, có nguy cơ cháy lan và nhiều người mắc kẹt, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, tổ chức trinh sát, chia các mũi chữa cháy và cứu nạn. Các tổ công tác sử dụng xe thang tiếp cận từ trên cao, triển khai cầu dây nghiêng, cáng cứu người tại các tầng cao, đồng thời phun nước làm mát, ngăn cháy lan và bảo đảm nguồn nước chữa cháy.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục huy động các đội chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, 3, 5, 9 chi viện. Sau đó, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo huy động thêm Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Quy Nhơn Nam và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phối hợp cứu người, di chuyển tài sản, bảo đảm ANTT và giao thông quanh khu vực.

Khi đám cháy tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND tỉnh huy động thêm lực lượng, phương tiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị PCCC và CNCH chuyên ngành. Các lực lượng phối hợp cứu những người còn mắc kẹt, sơ cấp cứu nạn nhân, tiếp nước, phun nước làm mát và ngăn cháy lan. Sau khi toàn bộ 26 người được đưa ra ngoài an toàn, các mũi chữa cháy đồng loạt phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Sau khoảng 30 phút, tình huống giả định được xử lý, đám cháy được dập tắt, toàn bộ người bị nạn được cứu và sơ cấp cứu.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng dự và chỉ đạo tại buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cấp tỉnh. Ảnh: N.L

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá cuộc diễn tập đã kiểm tra thực chất khả năng chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng khi xảy ra cháy lớn, qua đó củng cố cơ chế hiệp đồng và phát huy phương châm “4 tại chỗ”, nhất là vai trò của lực lượng PCCC cơ sở.

Đại biểu tặng hoa cho các lực lượng tham gia thực tập phương án CNCH. Ảnh: N.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế trong quá trình diễn tập, hoàn thiện phương án sát thực tế. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải nâng cao trách nhiệm, bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC, thường xuyên huấn luyện lực lượng tại chỗ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục rà soát, bổ sung phương án đối với các cơ sở trọng điểm, tập trung đông người, có nguy cơ cháy, nổ cao, bảo đảm chủ động xử lý ngay từ đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố xảy ra.