Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi Thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 4-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi Thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH dành cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành năm 2026.

Tham gia hội thi có 17 đội, gồm 4 đội thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và 13 đội thuộc lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

Các đội thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tranh tài nội dung triển khai đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm. Riêng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 và số 8 có thêm nội dung 100m vượt chướng ngại vật, CNCH.

Các VĐV chạy 100 m lách qua cọc lửa, dùng bình chữa cháy MFZ4 dập tắt khay xăng. Ảnh: N.L

Với 13 đội PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành, các đội thi 2 nội dung gồm chạy 100m lách qua cọc lửa, dùng bình chữa cháy MFZ4 dập tắt khay xăng, kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan và triển khai đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm.

Các VĐV thực hiện phần thi triển khai lăng B và vận hành máy bơm để phun nước vào các hộp tiêu điểm. Ảnh: N.L

Các phần thi được xây dựng sát với yêu cầu thực tế, đòi hỏi VĐV có thể lực, kỹ năng sử dụng phương tiện và khả năng phối hợp thuần thục trong xử lý tình huống. Qua đó, kiểm tra chất lượng huấn luyện, kỹ năng thực hành chữa cháy, CNCH của các lực lượng, nhất là khả năng xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Theo Ban Tổ chức, trong bối cảnh các khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển, yêu cầu đối với công tác PCCC và CNCH ngày càng cao. Việc thường xuyên huấn luyện, rèn luyện và kiểm tra kỹ năng thực hành giúp lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành chủ động hơn khi có sự cố cháy nổ, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Trước hội thi cấp tỉnh, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở đã tổ chức thi tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Khu công nghiệp Trà Đa, Khu công nghiệp Phú Tài - Long Mỹ và Khu kinh tế Nhơn Hội để tuyển chọn các đội tham dự.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải toàn đoàn cho các đội đạt giải cao của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành. Ảnh: N.L

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Công ty CP Năng lượng sinh học Phú Tài (KCN Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây); giải nhì thuộc về Công ty TNHH Xuất nhập khẩu MBC (KCN Nhơn Hòa, phường An Nhơn Nam) và giải ba thuộc về Cảng Quy Nhơn.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (CA tỉnh) trao giải cho các đội chữa cháy khu vực. Ảnh: N.L

Ở khối lực lượng PCCC chuyên nghiệp, giải nhất thuộc về Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 6; Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 đạt giải nhì và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 đạt giải ba.