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Gia Lai: Kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt gần khu vực cháy thực bì

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(GLO)- Ngày 27-8, trong quá trình chữa cháy thực bì tại khu vực núi Vũng Chua, vành đai phía sau siêu thị MM Mega Market Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời tiếp cận đưa 2 người mắc kẹt trên đỉnh núi đến nơi an toàn.

Trước đó, khoảng 10 giờ 53 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) nhận tin báo cháy. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 1 đã điều động phương tiện cùng 45 cán bộ, chiến sĩ đến khu vực xảy ra cháy, tổ chức trinh sát và triển khai các biện pháp chữa cháy.

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Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời tiếp cận và đưa 2 người dân đến nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Khu vực xảy ra cháy có địa hình hiểm trở, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Các tổ công tác phải đi bộ, mang theo phương tiện, dụng cụ chữa cháy để tiếp cận các điểm cháy. Theo ghi nhận, khoảng cách từ vị trí xe có thể tiếp cận đến khu vực cháy gần nhất khoảng 3 km, xa nhất khoảng 7 km.

Trong quá trình triển khai chữa cháy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 người mắc kẹt trên đỉnh núi, gần khu vực xảy ra cháy. Trước tình hình đó, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, tổ chức đưa cả 2 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

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Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH tích cực khoanh vùng, tạo đường băng ngăn cháy lan và dập lửa. Ảnh: ĐVCC

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chia thành nhiều tổ, tiếp cận các hướng cháy, tập trung dập lửa, khoanh vùng, tạo đường băng ngăn cháy lan.

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