Gia Lai: Kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt gần khu vực cháy thực bì

Trước đó, khoảng 10 giờ 53 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) nhận tin báo cháy. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 1 đã điều động phương tiện cùng 45 cán bộ, chiến sĩ đến khu vực xảy ra cháy, tổ chức trinh sát và triển khai các biện pháp chữa cháy.
Khu vực xảy ra cháy có địa hình hiểm trở, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Các tổ công tác phải đi bộ, mang theo phương tiện, dụng cụ chữa cháy để tiếp cận các điểm cháy. Theo ghi nhận, khoảng cách từ vị trí xe có thể tiếp cận đến khu vực cháy gần nhất khoảng 3 km, xa nhất khoảng 7 km.
Trong quá trình triển khai chữa cháy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 người mắc kẹt trên đỉnh núi, gần khu vực xảy ra cháy. Trước tình hình đó, các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, tổ chức đưa cả 2 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chia thành nhiều tổ, tiếp cận các hướng cháy, tập trung dập lửa, khoanh vùng, tạo đường băng ngăn cháy lan.