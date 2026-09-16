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Nhà máy Đường An Khê hỗ trợ xây dựng 8 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Ngày 16-9, đại diện Nhà máy Đường An Khê (Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 8 nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Đăk Song và xã SRó.

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Đại diện Nhà máy Đường An Khê trao bảng tượng trưng hỗ trợ bộ máy tính văn phòng và nhà tình nghĩa tại xã SRó. Ảnh: P.D

Xã Đăk Song có 2 hộ được hỗ trợ gồm bà Đinh Thị Chêl và ông Đinh Khyơn (cùng trú tại làng Kte-H’ôn).

Xã SRó có 6 hộ được hỗ trợ gồm các ông, bà: Đinh Phân (làng Bơ Ya); Đinh Diong, Đinh Sêch, Đinh Nhót, Phạm Thị Lập (cùng trú tại làng Bơ Ya); Đinh Hih (làng Quel). Mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Dịp này, Nhà máy Đường An Khê cũng trao tặng mỗi xã 1 bộ máy vi tính trị giá 10 triệu đồng/bộ.

Được biết, năm 2026, Nhà máy Đường An Khê triển khai hỗ trợ xây dựng 33 nhà tình nghĩa tại 15 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

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