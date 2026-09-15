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Tuy Phước cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Diêm Vân

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XUÂN VINH
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(GLO)- Ngày 15-9, UBND xã Tuy Phước phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của 5 hộ dân tại thôn Quảng Vân để phục vụ Dự án xây dựng kè và giải phóng mặt bằng khu tái định cư, khu dân cư thuộc Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân.

Các khu đất bị cưỡng chế nằm trong chỉ giới thu hồi thuộc tờ bản đồ số 26, thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận (nay thuộc xã Tuy Phước). Năm hộ dân có đất bị cưỡng chế gồm: ông Phan Văn Hà và bà Trần Thị Thu Hà; ông Huỳnh Văn Cu; ông Trần Văn Tố và ông Trần Văn Đây; ông Võ Thành Tâm (đã chết) và bà Lê Thị Bích Liên; ông Trần Văn Hạn.

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Cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Trần Văn Tố và Trần Văn Đây. Ảnh: Xuân Vinh

Tổng diện tích đất thu hồi của 5 hộ là 803,2 m². Trong đó, thửa đất có diện tích nhỏ nhất là 88,2 m² của hộ ông Phan Văn Hà và bà Trần Thị Thu Hà; thửa đất có diện tích lớn nhất là 211,4 m² của hộ ông Trần Văn Hạn.

Đối với đất và tài sản gắn liền với đất, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 9-7-2024.

Trước khi tổ chức cưỡng chế, UBND xã Tuy Phước và ngành chức năng đã nhiều lần yêu cầu các hộ dân tự nguyện tháo dỡ, di dời tài sản, vật dụng sinh hoạt, vật nuôi và các tài sản có giá trị ra khỏi khu vực thu hồi, đồng thời bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm cưỡng chế, các hộ dân vẫn không chấp hành.

Việc cưỡng chế được thực hiện theo các quyết định cưỡng chế đã ban hành đối với từng trường hợp. Các lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người, phương tiện tham gia. Quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn, không phát sinh tình huống phức tạp.

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