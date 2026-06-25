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Thời sự

Tiếp tục cưỡng chế thu hồi gần 10 ha đất cho thuê sai thẩm quyền ở Vĩnh Thịnh

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(GLO)- Sáng 25-6, UBND xã Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai) tổ chức cưỡng chế lần 2 nhằm thu hồi gần 10 ha đất và tháo dỡ các công trình xây dựng trên diện tích đất được cho thuê không đúng thẩm quyền tại thôn Vĩnh Trường. 

Việc cưỡng chế được thực hiện theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 14-3-2023 của UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) về việc thu hồi 99.786,8 m² đất tại thửa đất số 1075, tờ bản đồ địa chính số 02 (nay là tờ bản đồ số 30), thuộc thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thịnh.

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Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Vĩnh Thịnh đọc kế hoạch thực hiện cưỡng chế lần 2. Ảnh: D.Đ

Theo Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Vĩnh Thịnh (gọi tắt là Ban cưỡng chế), ngày 19-5-2026, đơn vị đã tiếp tục tuyên truyền, vận động ông Nguyễn Chí Tranh (trú khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh; nay là thôn Định An, xã Vĩnh Thạnh) tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi đất và di dời tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế.

Tại buổi làm việc trước đó, ông Tranh đề nghị được gia hạn đến hết ngày 18-6 để di dời toàn bộ tài sản trong nhà trưng bày rượu, nhà nấu rượu… Ban cưỡng chế đã tạo điều kiện để ông thực hiện theo cam kết; đồng thời thông báo rõ nếu không chấp hành đúng thời hạn thì sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

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Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Vĩnh Thịnh cùng thôn Vĩnh Trường chứng kiến việc tháo dỡ tài sản trên diện tích đất thu hồi. Ảnh: D.Đ

Song, đến nay, ông Tranh vẫn chưa hoàn thành việc di dời tài sản. Do đó, Ban cưỡng chế tiếp tục thực hiện cưỡng chế lần 2, nhằm thu hồi toàn bộ diện tích 99.786,8 m² đất thuộc Khu du lịch nghỉ dưỡng Suối nước nóng Vĩnh Thạnh; đồng thời, tổ chức kiểm kê, niêm phong (nếu cần thiết), vận chuyển và bảo quản tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP và phương án cưỡng chế đã được phê duyệt.

Ông Huỳnh Trung Cường - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã, Trưởng Ban cưỡng chế thu hồi đất xã Vĩnh Thịnh - khẳng định: Việc cưỡng chế được địa phương thực hiện theo các quyết định đã có hiệu lực pháp luật; nhất là sau nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng người liên quan chưa chấp hành việc di dời tài sản theo cam kết. Quá trình cưỡng chế được triển khai đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm công khai, khách quan và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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Ban cưỡng chế thực hiện tháo dỡ công trình trên diện tích đất thu hồi. Ảnh: D.Đ

Trước đó, ngày 18-5, UBND xã đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ công trình trên diện tích đất cho thuê không đúng thẩm quyền. Theo hồ sơ vụ việc, 2-2-2015, UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) cho ông Tranh thuê hơn 10,4 ha đất tại xã Vĩnh Thịnh để xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Suối nước nóng Vĩnh Thạnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, qua Kết luận thanh tra số 915/KL-TTT ngày 11-11-2022 của Thanh tra tỉnh Bình Định (cũ) xác định việc cho thuê đất khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh là không đúng thẩm quyền theo Luật Đất đai 2013.

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Lực lượng cưỡng chế tổ chức tháo dỡ tài sản. Ảnh: D.Đ

Trên cơ sở đó, UBND huyện Vĩnh Thạnh (cũ) đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Năm 2024, ông Tranh khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Đà Nẵng đã bác kháng cáo của ông và giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 19/2024/HC-ST ngày 7-5-2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định (cũ).

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