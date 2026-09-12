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Bàn giao nhà ở cho bệnh binh xã Ia Hiao

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LẠC HÀ LẠC HÀ
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(GLO)- Chiều 11-9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hiao phối hợp cùng Chi nhánh Petrolimex Pleiku (Công ty TNHH Petrolimex Gia Lai) bàn giao nhà cho bệnh binh tại xã Ia Hiao.  

Tham dự lễ bàn giao có đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

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Đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên gia đình ông ông Trịnh Quang Lục (bệnh binh ở thôn Yên Phú, xã Ia Hiao). Ảnh: N.T

Theo đó, căn nhà cũ của gia đình ông Trịnh Quang Lục (bệnh binh ở thôn Yên Phú, xã Ia Hiao) đã xuống cấp, thường xuyên bị dột, không bảo đảm an toàn. Qua những lần thăm hỏi, nắm tình hình, đồng chí Trương Văn Đạt cùng cấp ủy, chính quyền xã Ia Hiao đã kết nối, vận động nguồn lực hỗ trợ gia đình sửa chữa nhà.

Tổng kinh phí sửa chữa 80 triệu đồng do đồng chí Trương Văn Đạt và Chi nhánh Petrolimex Pleiku hỗ trợ.

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Tổng kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình gia đình ông Trịnh Quang Lục là 80 triệu đồng. Ảnh: N.T

Xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ, ông Trịnh Quang Lục bày tỏ lòng biết ơn đến đồng chí Trương Văn Đạt, đơn vị tài trợ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Sự hỗ trợ không chỉ giúp gia đình ông Lục có căn nhà an toàn, khang trang hơn mà còn là nguồn động viên lớn đối với người có công.

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