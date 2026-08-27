Ia Hiao công bố quyết định về công tác cán bộ và thành lập trường học

(GLO)- Chiều 26-8, Đảng ủy - UBND xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sáp nhập, thành lập trường học, tổ chức Đảng và công tác cán bộ sau sắp xếp, sáp nhập.

Theo đó, sau sắp xếp, sáp nhập trường học, xã Ia Hiao giảm từ 9 trường học xuống còn 6 trường, gồm 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 1 trường THCS; trong đó có 3 trường không sắp xếp, sáp nhập gồm Trường Tiểu học Trần Phú, Trường Tiểu học Kpă Klơng, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.T

Các trường sáp nhập gồm: Trường Mẫu giáo Họa Mi và Trường Mẫu giáo Sơn Ca được sáp nhập thành Trường Mầm non Họa Mi. Bà Trần Thị Mỹ Quyên được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi.

Ở cấp THCS, Trường THCS Trường Chinh, Trường THCS Nguyễn Du và Trường THCS Lê Quý Đôn được sáp nhập thành Trường THCS Trường Chinh. Ông Nguyễn Ngọc Chất được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Trường Chinh.

Cùng với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, hội nghị công bố các quyết định kết thúc hoạt động của 5 chi bộ trường học; thành lập Đảng bộ Trường Mầm non Họa Mi và Đảng bộ Trường THCS Trường Chinh trực thuộc Đảng bộ xã Ia Hiao. Các quyết định đồng thời chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh liên quan của 2 Đảng bộ trường học.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao Phạm Văn Phương ghi nhận, trân trọng cảm ơn những đóng góp của 5 chi bộ, 5 trường học cùng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong thời gian qua.

Trong quá trình sắp xếp, các cán bộ thuộc diện thay đổi, bố trí lại vị trí quản lý đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng thuận, tự nguyện viết đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý, góp phần tạo thuận lợi cho công tác bố trí, sắp xếp cán bộ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cũng tích cực phối hợp, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện cần thiết, bảo đảm sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027.