Cựu chiến binh Đak Pơ vượt khó phát triển kinh tế

(GLO)- Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng sự đồng hành của Hội Cựu chiến binh xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Những mô hình của cựu chiến binh Đinh Sấp và Đinh Văn Anhúi là những điển hình về tinh thần tự lực, vượt khó vươn lên của người lính thời bình.

Mạnh dạn vay vốn, mở rộng sản xuất

Từng là hộ nghèo, cựu chiến binh Đinh Sấp (SN 1989, trú làng Gliêk, xã Đak Pơ) đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn chính sách để đầu tư sản xuất. Năm 2023, gia đình anh vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua bò sinh sản và đầu tư sản xuất.

Cựu chiến binh Đinh Sấp chăm sóc bò sinh sản của gia đình. Ảnh: M.C

Đến nay, gia đình anh có 5 con bò, 7-8 con dê; đồng thời trồng mía và bắp, trong đó, 10 ha mía cho sản lượng bình quân 600-700 tấn/năm. Tổng thu nhập mỗi năm khoảng 200-300 triệu đồng.

“Trước đây gia đình khó khăn, ít vốn nên muốn làm ăn cũng khó. Khi có vốn vay, gia đình tôi mua bò, đầu tư sản xuất rồi từng bước mở rộng diện tích mía. Có vốn thì mới có điều kiện làm ăn, làm hiệu quả thì trả nợ dần. Nhờ vậy cuộc sống gia đình giờ đây đã ổn định hơn” - anh Sấp chia sẻ.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, anh Sấp còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm với các hội viên khác, tạo thêm động lực để các hộ khó khăn mạnh dạn vay vốn thuê đất, mua bò và đầu tư sản xuất.

Cựu chiến binh Đinh Sấp bên diện tích mía của gia đình tại xã Đak Pơ. Ảnh: M.C

Cựu chiến binh Đinh Hom là một trong những hội viên học hỏi kinh nghiệm từ anh Sấp. Sau khi thoát nghèo, anh Hom tiếp tục vay vốn thuê đất, đầu tư sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống.

Anh Đinh Hom (làng Gliêk) cho biết, thấy anh Sấp mạnh dạn vay vốn, làm ăn có hiệu quả nên anh học hỏi cách làm. Theo anh, nguồn vốn chính sách giúp gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để vốn phát huy hiệu quả, người vay phải sử dụng đúng mục đích, chịu khó lao động và chủ động tính toán phương án sản xuất phù hợp.

Từng bước thoát nghèo

Tại làng Kuk Kôn, cựu chiến binh Đinh Văn Anhúi (SN 1993) cũng đang từng bước cải thiện cuộc sống nhờ chăn nuôi, trồng trọt. Khi mới lập gia đình, khó khăn lớn nhất của anh là thiếu vốn sản xuất.

Năm 2023, gia đình anh vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua bò sinh sản, sau đó vay thêm 10 triệu đồng đầu tư sản xuất. Năm 2024, Hội Cựu chiến binh xã hỗ trợ thêm 1 con bò và cây giống bạch đàn, gia đình anh cố gắng làm ăn và vươn lên thoát nghèo vào cùng năm.

Cựu chiến binh Đinh Văn Anhúi chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: M.C

Đến nay, gia đình anh có khoảng 4 ha mía, 1 ha bạch đàn và 8 sào mì. Tổng thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt khoảng 100 triệu đồng/năm. Anhúi cùng các hội viên cựu chiến binh trẻ trong làng cũng thường xuyên trao đổi cách làm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Cựu chiến binh Đinh Văn Anhúi (giữa) trao đổi kinh nghiệm sản xuất với các hội viên. Ảnh: M.C

Anh Đinh Trết (làng Kuk Kôn) cho rằng, việc thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giúp các hội viên có thêm kiến thức, nhất là đối với những hộ còn khó khăn.

“Mỗi người có 1 kinh nghiệm, chia sẻ với nhau sẽ cùng tiến bộ. Nhất là những hộ còn khó khăn, việc học hỏi cách làm của nhau rất thiết thực” - anh Trết nói.

Tạo động lực để hội viên vươn lên

Theo Hội Cựu chiến binh xã Đak Pơ, giai đoạn 2021-2026, toàn Hội có 62 gia đình hội viên nghèo. Bằng nhiều giải pháp hỗ trợ, trong đó có 30 con bò giống, nhiều loại cây giống, 20 con heo cái giống, 20 con dê sinh sản và các hình thức hỗ trợ sản xuất khác. Đến nay, toàn Hội đã có 44 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, còn 18 hộ nghèo.

Hội đang quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ hơn 21 tỷ đồng, tạo điều kiện cho khoảng 76 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, 12/13 chi hội xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng với tổng số tiền 458 triệu đồng, hỗ trợ hơn 20 hội viên khó khăn vay với lãi suất 1-2%/năm.

Ông Ngô Thanh Phong - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đak Pơ - cho biết: Nguồn vốn vay ưu đãi đã tạo điều kiện thiết thực để hội viên có thêm nguồn lực phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vốn chỉ là một phần, điều quan trọng là hội viên phải có ý chí, chịu khó lao động, sử dụng vốn đúng mục đích và chủ động học hỏi kinh nghiệm.

Ông Ngô Thanh Phong (bên trái) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đak Pơ trao đổi với hội viên Đinh Văn Anhúi về phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: M.C

Giai đoạn 2026-2031, Hội Cựu chiến binh xã Đak Pơ tiếp tục hỗ trợ hội viên nghèo, khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm và tư liệu sản xuất; khuyến khích chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các mô hình gia trại, trang trại.

Từ nguồn vốn chính sách, sự đồng hành của tổ chức Hội và tinh thần tự lực, nhiều cựu chiến binh ở Đak Pơ đang từng bước tạo dựng sinh kế, nâng cao thu nhập.

Những mô hình như Đinh Sấp, Đinh Văn Anhúi không chỉ giúp gia đình thoát nghèo mà còn góp phần lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định.