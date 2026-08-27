Gia Lai tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

(GLO)- Ngày 27- 8, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026, đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026-2031.

Dự chương trình, về phía Trung ương có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành và những tập thể, cá nhân cựu chiến binh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2021-2026, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình thiết thực.

Toàn tỉnh hiện duy trì hơn 1.000 nhóm “5+1”, với trên 5.000 hội viên tham gia; mô hình “10+1” đã giúp trên 700 hộ hội viên thoát nghèo; hơn 200 câu lạc bộ giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và trên 1.300 tổ góp vốn xoay vòng tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất.

Phong trào cũng góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 123 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 20 hợp tác xã, 501 trang trại, 4.532 gia trại và 3.250 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Tính đến ngày 30-6-2026, tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo còn 1,81%; hộ khá, giàu chiếm 45,41%; 90/135 xã, phường không còn hộ cựu chiến binh nghèo.

Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện quản lý tổng dư nợ tín dụng chính sách hơn 2.876 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện để hội viên đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Giai đoạn 2026-2031, các cấp Hội tiếp tục nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và liên kết sản xuất; phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ hội viên cựu chiến binh nghèo, giảm từ 50% trở lên số hộ cận nghèo so với năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trung Nghĩa

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai đạt được trong 5 năm qua.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị các cấp Hội tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phát huy vai trò của đội ngũ cựu chiến binh là doanh nhân, chủ doanh nghiệp tại cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thi đua lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, các cấp Hội và hội viên cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nghiên cứu xây dựng, thí điểm các mô hình “2+1”, “3+7"; phát huy vai trò của những hội viên có kinh nghiệm, có điều kiện sản xuất, kinh doanh trong hướng dẫn, kết nối, hỗ trợ người dân cùng phát triển kinh tế; đồng thời, nghiên cứu mô hình cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các cấp Hội cần chuyển mạnh từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị; chú trọng nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về hội viên, doanh nghiệp, các mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ.

Tỉnh sẽ nghiên cứu tạo điều kiện về nguồn lực, phối hợp hỗ trợ để những mô hình hiệu quả được thí điểm, đánh giá và từng bước nhân rộng. Mỗi hội viên phải là 1 hạt nhân lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến; cùng chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển.



Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại hội nghị, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã trao 300 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; trong đó 180 triệu đồng hỗ trợ 3 căn nhà cho Hội Cựu chiến binh tỉnh và 120 triệu đồng hỗ trợ 2 căn nhà cho Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.

Cùng với đó, các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ thêm 551 triệu đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Trung Nghĩa

Dịp này, 1 tập thể và 8 cá nhân được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen; 3 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 46 tập thể và 89 cá nhân được Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026.