Hội thi Thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH: Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng giành giải nhất

(GLO)- Ngày 3-9, tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) ở phường Quy Nhơn, Công ty CP KCN Sài Gòn - Nhơn Hội tổ chức Hội thi Thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH đối với lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Tham gia hội thi có 6 đội tuyển của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

VĐV triển khai lăng B và vận hành máy bơm để phun nước vào các hộp tiêu điểm. Ảnh: ĐVCC

Mỗi đội bố trí vận động viên (VĐV) tham gia 2 nội dung thi, gồm: chạy 100 m lách qua cọc lửa, dùng bình chữa cháy dập tắt khay xăng, kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan; triển khai đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm.

Trong đó, nội dung chạy 100 m có 3 VĐV/đội. VĐV phải vượt qua các cọc lửa, dập tắt khay xăng, sau đó phối hợp đưa kiện hàng về đích.

Ở nội dung triển khai đội hình máy bơm có 6 VĐV/đội, các thành viên thực hiện đồng bộ việc rải vòi, lắp ba chạc, triển khai lăng B và vận hành máy bơm để phun nước vào các hộp tiêu điểm.

Các phần thi được tổ chức theo yêu cầu nghiệp vụ chữa cháy, đòi hỏi VĐV thực hiện nhanh, chính xác các thao tác sử dụng phương tiện, phối hợp đội hình và xử lý tình huống.

Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng đoạt giải nhất. Ảnh: ĐVCC

Hội thi nhằm rèn luyện thể lực, kỹ năng sử dụng phương tiện và khả năng phối hợp xử lý tình huống của lực lượng PCCC và CNCH tại cơ sở; đồng thời tạo điều kiện để các đội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Công ty TNHH Tổng hợp Tân Đại Hưng và giải nhì cho đội Công ty CP TINGCO Bình Định.