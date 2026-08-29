Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tại Khu công nghiệp Trà Đa

(GLO)- Chiều 28-8, tại Khu công nghiệp Trà Đa (phường Pleiku), Công ty Phát triển hạ tầng Khu Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và CNCH đối với lực lượng PCCC cơ sở Khu công nghiệp Trà Đa năm 2026.

Tham dự hội thi có ông Nguyễn Như Trình - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Thượng tá Trần Đăng Khoa - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa.

Các đại biểu tham dự hội thi. Ảnh: Hoàng Hoài

Tham gia hội thi có 6 đội đến từ Công ty TNHH MTV SX&TM gỗ Vĩnh Phát, Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên, Công ty TNHH Quicornac, Công ty CP Kinh doanh khí Miền Nam - Chi nhánh Nam Trung bộ tại Gia Lai, Công ty TNHH Tân Gia Băng và Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại tỉnh Gia Lai.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: Hoàng Hoài

Các đội tranh tài ở 2 nội dung gồm: chạy 100 m lách qua cọc lửa, sử dụng bình chữa cháy MFZ4 dập tắt khay xăng, kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan; triển khai đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm.

Theo điều lệ, các vận động viên tham gia hội thi phải là lực lượng PCCC và CNCH cơ sở hoặc chuyên ngành, đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Mỗi đội có 9 vận động viên, trong đó mỗi vận động viên chỉ được tham gia một nội dung thi.

Phát biểu tại hội thi, ông Nguyễn Như Trình - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh - nhấn mạnh: Đây là dịp để lực lượng PCCC cơ sở các doanh nghiệp rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phối hợp và xử lý các tình huống cháy nổ, sự cố, tai nạn.

Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng PCCC cơ sở vững mạnh, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý sự cố ngay từ ban đầu, bảo đảm an toàn cho người lao động và tài sản tại Khu công nghiệp Trà Đa.

Các nội dung thi không chỉ đòi hỏi vận động viên có thể lực mà còn yêu cầu sự chính xác, nhanh chóng và phối hợp nhịp nhàng trong từng thao tác. Qua hội thi, Ban Tổ chức đánh giá kỹ năng nghiệp vụ, thể lực và khả năng triển khai phương án chữa cháy của lực lượng PCCC cơ sở; đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố.

Kết quả chung cuộc, Công ty TNHH MTV SX&TM gỗ Vĩnh Phát giành giải nhất toàn đoàn; Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Cao Nguyên đạt giải nhì toàn đoàn và Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại tỉnh Gia Lai đạt giải ba toàn đoàn.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội thi. Ảnh: Hoàng Hoài

Hội thi là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026).