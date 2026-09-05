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Thực tập phương án chữa cháy, CNCH tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Kiều

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 5-9, tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Kiều (Cụm công nghiệp Diêm Tiêu, xã Phù Mỹ), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH phối hợp nhiều lực lượng.

Tham gia thực tập còn có Công an xã Phù Mỹ, Trung tâm Y tế Phù Mỹ và Điện lực Phù Mỹ.

Tình huống giả định là xảy ra cháy tại xưởng thành phẩm do sự cố điện, diện tích khoảng 500 m². Đám cháy nhanh chóng phát triển, tạo nhiều khói, khí độc, khiến 2 công nhân bị ngạt khói, bất tỉnh bên trong nhà xưởng.

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Các lực lượng thực tập chữa cháy tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Kiều. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC và CNCH cơ sở báo động, cắt điện, tổ chức chữa cháy ban đầu bằng bình chữa cháy và hệ thống họng nước; đồng thời hướng dẫn công nhân thoát nạn, đưa người bị nạn ra khu vực an toàn và di chuyển tài sản.

Công tác báo cháy được thực hiện đồng thời, lực lượng chuyên nghiệp nhanh chóng được huy động đến hiện trường.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9 điều động phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khi trinh sát, xác định vị trí đám cháy, số người bị nạn và nguy cơ cháy lan, lực lượng chuyên nghiệp triển khai các đội hình chữa cháy, chống cháy lan và tiếp cận khu vực có người mắc kẹt. 2 nạn nhân được đưa ra ngoài bằng cáng và bàn giao cho lực lượng y tế sơ cấp cứu.

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Thực tập triển khai đội hình cứu hộ, đưa nạn nhân ra ngoài để kịp thời sơ cấp cứu. Ảnh: ĐVCC

Buổi thực tập nhằm kiểm tra khả năng xử lý cháy nổ, CNCH tại cơ sở, nhất là sự phối hợp giữa lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng chuyên nghiệp và các đơn vị liên quan; góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, chủ động ứng phó khi sự cố xảy ra.

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