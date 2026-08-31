Xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ lật xe

(GLO)- Xe khách đang di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh về An Khê (tỉnh Gia Lai) khi đến khúc cua thuộc đường tránh quốc lộ 19 đã bị trơn trượt, mất lái dẫn đến tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 10 phút ngày 31-8 tại Km10+600 trên đường tránh quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn phường Hội Phú.

Vụ tai nạn đã khiến 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương. Ảnh: Văn Ngọc

Thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh - An Khê do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú tại phường An Khê) điều khiển từ hướng Hàm Rồng đi Đak Đoa đã bị mất tay lái, lật nghiêng vào lề đường bên phải.

Chiếc xe bị biến dạng sau vụ lật. Ảnh: Văn Ngọc

Vụ tai nạn khiến chiếc xe biến dạng và làm 1 người tử vong tại chổ.

Lực lượng chức năng đã cứu hộ chiếc xe. Ảnh: Văn Ngọc

Quá trình nắm bắt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế vào khúc cua gặp đoạn đường trơn trượt, có bùn đất chảy ra từ lề đường sau mưa lớn nên đã không làm chủ tốc độ và tay lái.

Bước đầu kiểm tra tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Bùn đất đổ ra đường sau mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt. Ảnh: Văn Ngọc