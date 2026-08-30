U16 LPBank Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu suôn sẻ tại Giải U16 quốc gia

(GLO)- Chiều 30-8, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, U16 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có trận đấu mở màn Giải bóng đá vô địch U16 quốc gia - Trường Tươi Cup 2026 với U16 Ninh Bình.

Các cầu thủ U16 Ninh Bình nòng cốt là các cầu thủ trưởng thành từ Học viện LPBank HAGL. Do đó, trận đấu giữa 2 đội được ví như một cuộc derby Hàm Rồng.

U16 LPBank HAGL (phải) đã có chiến thắng 3-1 trong trận mở màn. Ảnh: Daniel Media

Trong cuộc đối đầu này, U16 LPBank HAGL tỏ ra vượt trội hơn khi họ đã dồn ép đối thủ từ những phút đầu tiên. Chỉ trong hiệp 1, đội bóng trẻ phố núi đã vươn lên dẫn trước 2-0 với cú đúp của Hoàng Thiên.

Bước sang hiệp 2, dù không tấn công quá dồn dập, U16 LPBank HAGL vẫn có thêm 1 bàn thắng do công của Minh Quyền ở phút 71. Những gì U16 Ninh Bình làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn cách biệt 1-3 sau pha đánh đầu của Minh Hiển.

Giải bóng đá vô địch U16 quốc gia - Trường Tươi Cup 2026 có sự tham gia của 10 đội bóng được chia làm 2 bảng. U16 LPBank HAGL cùng bảng với U16 Ninh Bình, U16 Công an TP. Hồ Chí Minh và U16 Becamex TP. Hồ Chí Minh.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn với 3 lượt thi đấu sân nhà - sân khách để chọn ra 2 đội có điểm số cao nhất vào vòng trong.

Ở lượt đấu tiếp theo, U16 LPBank HAGL sẽ đến làm khách trên sân Gò Đậu của U16 Becamex TP. Hồ Chí Minh.