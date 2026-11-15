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Tuần lễ Văn hóa - Du lịch xã Phù Mỹ Bắc sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 23-11

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Từ ngày 18 đến 23-11, UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch năm 2026 với chủ đề “Hội tụ văn hóa - Gắn kết cộng đồng - Chung sức xây dựng quê hương”.

Mở đầu chuỗi hoạt động là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra tại các khu dân cư. Trong ngày 18-11, tại thôn Tân Phú sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như giải bóng chuyền bãi biển và các trò chơi dân gian gồm đua xe đạp chậm, đập ấm, nhảy bao bố, cướp cờ.

Đặc biệt, chương trình khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch được tổ chức vào tối 18-11 tại nhà văn hóa thôn Tân Phú với các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Điểm nhấn của Tuần lễ Văn hóa - Du lịch là Ngày hội “Hồn quê hội tụ - Trải nghiệm Phù Mỹ Bắc”, diễn ra vào các ngày 19, 20 và 21-11.

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Người dân và du khách tham gia trải nghiệm cảnh quan đầm Trà Ổ miễn phí từ ngày 19 đến 21-11. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Người dân và du khách có thể tham quan, trải nghiệm cảnh quan và đời sống ven đầm Trà Ổ bằng thuyền theo tuyến từ lúc 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, tại khu vực Gò Lao, thôn Châu Trúc; thưởng thức một số món ăn địa phương và trải nghiệm đánh bắt thuỷ sản, check-in đầm sen...

Trong những ngày diễn ra Tuần lễ Văn hóa-Du lịch còn có các hoạt động: dọn vệ sinh bãi biển ở thôn Tân Phú và khu vực lân cận; livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tham gia phong trào “Ngày thứ bảy xanh - Sáng, xanh, sạch, đẹp”...

Thông qua chuỗi hoạt động, xã Phù Mỹ Bắc hướng đến tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn liền với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2026, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch địa phương.

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